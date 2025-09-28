紐約男稱出於「仁慈」弒殺父母埋後院　上電視自白後即被捕

美國紐約州首府奧爾巴尼（Albany）一名53歲男子在當地電視台採訪中自白，稱出於「仁慈」殺害父母並將遺體埋在後院，隨後被控兩項謀殺罪。



53歲的克勞斯（Lorenz Kraus）在周四（9月25日）播出的WRGB採訪中向主播承認，他用手掐死92歲的父親，用繩勒死83歲的母親，並在數日後埋葬兩人的遺體。

警方周三及四在其家中後院挖掘出兩具遺骸，確認遺骸屬於克勞斯父母，2人約8年前失蹤。

克勞斯聲稱，父母健康惡化，母親過馬路受傷，父親因白內障手術無法駕車，他「為父母」結束其痛苦。他還呼籲放寬法律處理類似問題。

53歲的克勞斯（Lorenz Kraus）在2025年9月25日播出的WRGB採訪中向主播承認，他用手掐死92歲的父親，用繩勒死83歲的母親，並在數日後埋葬兩人的遺體。圖為他接受CBS6採訪。（電視截圖）

警方在採訪後立即逮捕克勞斯，他周五出庭否認謀殺及非法藏屍指控，現被拘留不准保釋。當地傳媒《Times Union》報道，克勞斯最初因涉嫌金融犯罪受相關部門關注，5月接獲線報後，社會安全局要求警方檢查據信仍在領取福利金的克勞斯父母，然而，警方未發現他們的蹤跡。

周三，調查人員開始挖掘克勞斯家後院，發現一具人類遺骸。週四，他們又發現了另一具遺骸。克勞斯在安排與WRGB對談前聯繫多家新聞機構，聲稱殺害父母是出於「仁慈」（merciful）。他說：「他們知道自己的狀況每況愈下。」

克勞斯說：「我對父母盡了責任，」「我對他們痛苦的關切至為重要。」他還表示，社會應「放寬法律，讓人們能處理這類問題」。