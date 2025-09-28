自民黨總裁選舉　高市早苗：靖國神社甲級戰犯伏法後　不再是罪人

日本自民黨總裁選舉候選人、官房長官林芳正周日（9月28日）提到把目前供奉在靖國神社的二戰甲級戰犯搬出靖國神社，前幹事長茂木敏充對此表示贊同。前經濟安全保障擔當相高市早苗則表達否定態度，稱「受到審判的戰犯在刑罰執行後就已不再是罪人」。



林芳正在富士電視台的節目中介紹前首相中曾根康弘曾謀求甲級戰犯分祀的經過，強調「要創造能讓包括皇室在內的各方都能心無芥蒂地進行祭拜的環境，這是政治的責任。」

茂木敏充說：「天皇甚至不能去參拜。我們必須改變這種狀況。」

2025年9月24日，日本東京，農業水產大臣小泉進次郎（右）與前經濟安全保障大臣高市早苗（左）一同出席自民黨總裁選舉候選人辯論會。（Reuters）

高市早苗則有不同意見，強調「這並非是靖國神社有意為之，而是在立法機構走完程序後，按照厚生勞動省送交的名冊進行。」

她表示「受到審判的戰犯在刑罰執行後就已不再是罪人。無論從何處我都會合掌祭拜。」

共同社27、28兩日對自民黨支持人群實施的電話調查顯示，支持高市早苗的人最多，佔34.4%。其後依次是小泉進次郎29.3%，林芳正19.5%。