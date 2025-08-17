抗戰80周年｜日本政要參拜靖國神社　中國外交部：提嚴正交涉

8月15日是日本戰敗80周年，日本首相石破茂向靖國神社供奉祭祀費，農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安全保障擔當相小林鷹之、前政務調查會長萩生田光一等政治人物到靖國神社參拜。中國外交部對此表示強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉，敦促正視並反省侵略歷史。



中國外交部發言人周六回答記者提問時，強調靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有對侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯。

2025年8月15日是日本二戰投降80周年，東京武道館舉行「全國戰歿者追悼儀式」，日本首相石破茂出席儀式。（Reuters）

發言人說：「中方對日方公然挑戰歷史正義和人類良知的行徑表示強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉。」

發言人還表示：「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。正確認識和對待歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，是日本同周邊國家發展關系的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的一桿標尺。我們敦促日方正視並反省侵略歷史，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，同軍國主義徹底切割，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。」