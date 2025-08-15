日本戰敗80年　自民黨前幹事長：冀靖國神社分祀爭議當今解決

2025年8月15日是日本二戰投降80週年，首相石破茂稱日本必須再度把對那場戰爭的反省和教訓銘記於心。他雖然沒有以首相身份到靖國神社參拜，但以自民黨總裁身分自費獻上祭祀費，其黨友、前幹事長古賀誠重申，假如未有解決參拜靖國的爭議，就會繼續反對首相及閣員參拜。



現年88歲的古賀誠是日本遺族會會長，其父在二戰時戰死菲律賓。他日前接受時事通信社訪問時表示，身為自己是戰爭犧牲者後族而言，對參拜靖國神社成為政治及外交問題感到非常遺憾和悲痛。

古賀指，靖國神社的爭議是源於供奉甲級戰犯，認為這是昭和天皇無法到當地參拜的主因，稱將甲級戰犯與神社分祀是唯一解決方法。

自民黨前幹事長古賀誠強調，在甲級戰犯分祀問題未解決前，首相及內閣官員都不應參拜靖國神社。（ANN News 圖片）

他提到很多戰死者家屬堅信靖國神社是唯一供奉這些靈魂的地方，即使有意見建議興建一個新的非宗教性質的悼念設施，但就算落成，他們都無法想像到場拜祭。而靖國神社一直強調，無法驅除已接收的靈魂。

不過古賀指出，除了東條英機以外，其餘被判死刑的甲級戰犯家屬都贊成與神社分祀，稱他們都有關爭議而無法親自拜祭感到痛苦，因此他無法理解神社的立場。他表示，如果可以解決分祀問題，中韓等國就再沒有批評的理由。

圖為2025年8月15日，大批日本民眾在二戰結束80週年當天到東京靖國神社參拜。當地傳媒指，多名排隊參拜人士因為懷疑中暑而需要送院。（Reuters）

對於有保守派意見認為二戰後的東京審判不公，古賀反駁這個說法在國際社會行不通，指日本在1951年簽署的《三藩市和約》已明確表明甲級戰犯需要為戰爭負責，該立場為日本的復興及今日的成果建立基礎，強調大家需要謹記歷史。

而在早前舉行的參議院選舉中，保守派勢力增長，古賀憂慮靖國問題會被政治利用，幸好石破茂主張為推動親自拜祭創造環境，因此希望對方可以在有關問題上起領導作用。