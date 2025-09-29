李強北京晤朝鮮外相崔善姬　同意加強多方面合作

朝鮮外相崔善姬9月29日繼續訪華行程，她當天上午北京人民大會堂獲中國國務院總理李強接見。



新華社報道，李強表示，中朝有深厚友誼，而置家主席習近平早前在北京與朝鮮領袖金正恩會晤，就加強發展中朝友好合作關係達成重要共識。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和推動中朝關係發展，願與平壤方面一同實現兩黨兩國最高領導人共識，進一步弘揚傳統友好，加強戰略溝通，共同推進兩國社會主義事業，進一步造福兩國人民。

李強指出，中方願同朝方密切各層級交流互動，加深相互了解和友誼，開展各領域務實合作，攜手促進共同發展。北京方面讚賞朝方在涉及中國核心利益和重大關切問題上，始終給予中方堅定支持，願同朝方繼續加強協作，更好維護中朝共同利益。

2025年9月4日，中國北京，國家主席習近平（右）與朝鮮領導人金正恩（左）舉行峰會前握手。（Reuters）

崔善姬稱兩黨兩國最高領導人早前的會晤富有意義和成果，為朝中關係發展指明方向。朝鮮方面指鞏固和發展對華關係的立場堅定不移，符合兩國和兩國人民的根本利益。朝方完全支持習近平提出的構建人類命運共同體理念和四大全球倡議，將繼續在台灣、涉疆、涉藏、涉港等涉及中國核心利益問題上堅定支持中方立場。

她亦表示朝方期待同中方共同推動兩黨兩國最高領導人重要共識，加強高層往來，密切兩國外交部門溝通，促進務實合作，加強多邊協作。

圖為2025年9月28日，中國外長王毅於北京會見朝鮮外相崔善姬。（中國外交部圖片）

崔善姬28日與中國外長王毅會面，朝中社提到，崔善姬當時，朝方將秉持朝中首腦會晤精神，積極推動不斷加強朝中友好合作關係。她還提到，金正恩月初在朝中首腦會談中強調「無論國際形勢如何變化，朝中之間的友好情誼都會改變，不斷加深發展朝中關係是朝鮮勞動黨和政府的堅定立場」。

王毅表示，應以兩黨兩國最高領導人達成的重要共識為根本指引，加強戰略溝通，深化各層級交流合作，不斷增進兩國人民福祉，共同維護地區和平穩定。