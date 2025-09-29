丹麥全國禁飛無人機一週　以迎哥本哈根10月初召開的歐盟峰會

丹麥交通部9月28日宣布，本週將將全國禁止民用無人機飛行。這項禁令出台之際，正值該國準備下月1日及2日舉行歐盟領袖峰會之際，而在此前幾天，當地出現了一系列不明無人機現蹤事件。



丹麥交通部長Thomas Danielsen周日發表聲明指出：「丹麥未來一週將接待歐盟領袖，屆時我們將加強保安。故此由週一至週五，我們將關閉全國空域，禁止所有民用無人機飛行。」

根據丹麥交通部，違反禁令者可處以罰款或最高兩年有期徒刑。Danielsen表示：「這樣我們得以消除敵方無人機與合法無人機相互混淆的風險。」

丹麥是2025年下半年歐洲理事會輪值主席國。該國將於10月初接待歐盟領導人，並將舉行由47個成員國組成的歐洲政治共同體高峰會。該政治共同體旨在俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，團結歐盟與其他友好歐洲國家。

丹麥交通部長Thomas Danielsen周日發表聲明指出：「丹麥未來一週將接待歐盟領袖，屆時我們將加強保安。故此由週一至週五，我們將關閉全國空域，禁止所有民用無人機飛行。」(The Danish Parliament)

自9月22日以來，丹麥多地相繼發生可疑旳無人機現蹤事件，導致當地多個機場暫時關閉。丹麥稱這些無人機攻擊是「混合攻擊」的一部分，惟並未明確說明其認為的幕後黑手是誰，而丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）表示，俄羅斯是「對歐洲安全構成威脅的主要國家」，但俄國當局已對涉及無人機事件予以否認。

丹麥警方表示，他們截至周日收到關於民眾目擊無人機飛行的逾500宗通報，其中大部分因「無需處理」而未予受理。丹麥軍方則指，已部署「多項力量」應對夜間無人機目擊事件。