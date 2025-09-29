內塔尼亞胡：若哈馬斯同意停戰並釋放所有人質　或赦免其領導人

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周日（28日）稱正與美國總統特朗普（Donald Trump）敲定加沙和平計劃，並透露如果哈馬斯同意結束戰爭、釋放餘下48名人質，以色列將允許其領導人安全撤離加沙。



在28日播出的與美國霍士新聞（Fox News）的採訪中，內塔尼亞胡表示，儘管「具體細節尚待商定」，但根據特朗普提出的新「21點計劃」，「若哈馬斯領導人終止戰爭、釋放所有人質，我們將放行他們，我認為這些都是計劃的一部分。我不會預判結果，因為相關討論正在進行中。」

阿拉伯國家傳媒曝光的和平計劃顯示，若哈馬斯成員承諾與以色列和平共存即可獲特赦，而希望離開加沙地帶的成員則將獲准安全前往至接收國。而該條款只會在以色列同意協議的48小時內有效。

2025年4月7日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮外與到訪美國的內塔尼亞胡會面。（Reuters）

據《以色列時報》公布的計劃內容，以色列將釋放數百名被判無期徒刑的巴勒斯坦囚犯、戰爭爆發以來被捕的逾千名加沙居民，以及數百名巴勒斯坦人的遺體作為交換。

計劃還聲明，鑑於美國及國際社會認可多哈（Doha）在加沙停火中扮演的「重要調解角色」，以色列同意未來不再對卡塔爾（Qatar）實施空襲。鑑於哈馬斯領導層目前居住於卡達，該條款實質上為他們提供赦免。

但以色列公共廣播公司（Kan）援引總理身邊消息人士稱，在結束戰爭的條件上，內塔尼亞胡與白宮之間仍存在重大分歧。

內塔尼亞胡對霍士新聞表示：「我希望協議能達成，因為我們渴望解救人質，終結哈馬斯統治，實現加沙非軍事化，為加沙民眾、以色列民眾乃至整個地區開創嶄新未來」。