以媒曝光特朗普加沙停火21點計劃　美媒：美以非常接近達成協議

以色列傳媒周六（9月27日）引述消息報道，美國為結束加沙戰爭提出21項提議，鼓勵巴勒斯坦人留在加沙地帶，並為未來建立巴勒斯坦國開闢道路。



Axios記者拉維德（Barak Ravid）在社交平台X發文稱，在美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會談後，美國和以色列已非常接近就總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）結束加沙戰爭的計劃達成協議。

《以色列時報》周六公開獲得的計劃副本，顯示美國提出的結束加沙戰爭提議如下：

1. 加沙將成為一個去激進化、無恐怖主義的區域，不會對其鄰國構成威脅。

2. 加沙將重新開發，造福加沙人民。

3. 如果以色列和哈馬斯（Hamas）同意這項提議，戰爭將立即結束，以軍將停止一切行動並逐步撤出加沙地帶。

4. 在以色列公開接受協議後的48小時內，所有在世及已故的人質將被歸還。

5. 人質一旦被獲釋，以色列將釋放數百名被判處終身監禁的巴勒斯坦安全囚犯和自戰爭開始以來被捕的1000多名加沙人，同時移交數百名巴勒斯坦人的遺體。

6. 人質獲釋後，承諾和平共處的哈馬斯成員將獲得赦免，而希望離開加沙地帶的成員將獲准透過安全通道前往接收國。

7. 一旦達成此協議，援助物資將以不低於2025年1月人質協議中所設定的基準規模湧入加沙地帶，包括每天600部貨車的援助，同時恢復關鍵基礎設施並引入清除瓦礫的設備。

2025年9月26日，以色列總理內塔尼亞胡在美國紐約聯合國總部向第80屆聯合國大會（UNGA）發表講話。（Reuters）

8. 聯合國、紅新月會，以及其他與以色列和哈馬斯均無關聯的國際組織，負責分發援助物資，以哈雙方均不干涉。

報道指，這一條款的文字似乎故意含糊其辭，似乎為「加沙人道基金會」的繼續運作留下空間。在美國註冊、看似中立但實際上親以色列的組織「加沙人道基金會」，可能會利用條款的模糊性，以「其他國際組織」的身份參與援助分配，從而可能破壞援助的絕對中立原則。

9. 加沙將由一個臨時、過渡性的巴勒斯坦技術官僚政府管理，政府負責為加沙地帶的人民提供日常服務。相關委員會將由美國與阿拉伯和歐洲夥伴協商設立的一個新的國際機構監督。這一機構將建立一個為加沙重建提供資金的框架，直至巴勒斯坦權力機構完成其改革計劃。

這是美國所提出的計劃中首次談及設在拉姆安拉（Ramallah，又譯拉馬拉）的巴勒斯坦權力機構。拉姆安拉是巴勒斯坦國的實際首都。以色列堅決不讓現有的巴勒斯坦權力機構管理加沙，而這個條件恰恰是埃及等阿拉伯國家願意出錢出力、協助戰後管理的核心前提，因為國際社會普遍認為，讓一個改革後的巴勒斯坦政府統一管理約旦河西岸和加沙，才是長治久安的基礎。

巴勒斯坦權力機構顯然決定把自己的角色保留到以後某個未指定的日期，這對拉姆安拉來說可能是難以接受，但它在這些討論中的影響力也很有限。

第9點似乎大量借鑒英國前首相貝理雅（Tony Blair，又譯布雷爾或布萊爾）的結束戰爭計劃，這計劃本月早些時候由《以色列時報》首次披露。

貝理雅和前白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）幾個月來一直在研究加沙問題，同時為美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）提供建議。

10. 將制定一項經濟計劃，通過召集具建設現代中東城市經驗的專家，考慮旨在吸引投資和創造就業機會的現有計劃，來重建加沙。

11. 將建立一個經濟區，其關稅減免和准入費率將由參與國談判確定。

12. 任何人都不會被強迫離開加沙，但選擇離開的人將被允許返回。此外亦將鼓勵加沙人留在加沙地帶，並提供在那裏建立更美好未來的機會。

13. 哈馬斯將不會參與加沙的任何治理。哈馬斯承諾摧毀並停止建造任何具進攻性的軍事基礎設施，包括隧道。加沙新領導人將致力於與鄰國和平共處。

14. 區域夥伴將提供安全保障，確保哈馬斯和其他加沙派別履行其義務，確保加沙不再對以色列或其人民構成威脅。

圖為2025年8月25日，以色列攻擊加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院（Nasser hospital），路透社另一名約聘攝影師Hatem Khaled受傷後接受救援。（Reuters）

15. 美國將與阿拉伯及其他國際夥伴合作，組建一支臨時國際穩定部隊，立即部署到加沙，負責監督當地安全。這部隊還將組建和培訓一支巴勒斯坦警察部隊，作為長期的內部安全機構。

16. 以色列不會佔領或吞併加沙地帶，隨着替代安全部隊在加沙地帶建立控制和穩定，以軍將逐步移交其目前佔領的領土。

17. 如果哈馬斯延後或拒絕這提議，上述行動將在無恐怖地區進行，以軍將逐步將這些地區移交給國際穩定部隊。

這是首次提到即使哈馬斯不同意，協議也可能至少部份實施。

18. 以色列同意未來不在卡塔爾發動襲擊。美國和國際社會承認多哈在加沙衝突中的重要調解作用。

19. 將建立一個使民眾去激進化的進程。這將包括旨在改變以色列和加沙思維方式和敘事的跨信仰對話。

20. 當加沙的重建取得進展且巴勒斯坦權力機構改革計劃實施後，可能為建立一條可信的巴勒斯坦建國道路創造條件，這被承認是巴勒斯坦人民的願望。

這條款並未提供巴勒斯坦改革計劃的細節，也沒有明確說明何時可以建立建國途徑。

21. 美國將建立以色列和巴勒斯坦的對話，就和平共處的政治前景達成協議。

，