哈馬斯稱以色列襲擊致加沙城兩人質失聯　要求停火一日救援

哈馬斯武裝派系說，以色列對加沙城（Gaza City）兩個街區發動的軍事行動，使得哈馬斯與兩名人質失聯。



路透社報道，哈馬斯武裝派別卡桑旅（al-Qassam Brigades）周日（28日）發聲明說，以色列在過去48小時內對加沙城的襲擊，造成哈馬斯與兩名以色列人質失聯。他們是安格雷斯特（Matan Angrest）和米蘭（Omri Miran）。

2025年5月19日，美國紐約，圖為遭哈馬斯羈押的人質Matan Angrest的親人手舉標語以及照片，呼籲政府帶回人質。（Getty）

卡桑旅已要求以色列從當天下午6時開始，在加沙城部份地區停止空襲24小時，以便將人質從危險中解救出來。

另據新華社報道，哈馬斯否認收到調解方就加沙停火提出的任何新建議。

哈馬斯發聲明說，自9月9日卡塔爾首都多哈發生的暗殺未遂事件以來，停火談判一直處於停滯狀態，但哈馬斯重申願意「積極負責的」考慮調解方提出的任何建議，以維護巴勒斯坦人民的權利。

2025年2月12日，美國華盛頓特區，圖為受哈馬斯羈押的以色列人質Omri Miran的家屬在聽證會上出示人質照片。（Getty）

《以色列時報》周六報道稱，美國總統特朗普已向一些阿拉伯國家領導人提出一份旨在促成加沙停火的「21點計劃」（Trump 21-point-plan），其中涉及未來巴勒斯坦建國的潛在路徑。特朗普政府以往不支持「兩國方案」的政策似乎出現轉變。

據美國《華盛頓郵報》報道，這項計劃內容包括立即停火、凍結戰線，在48小時之內釋放所有人質，以及要求哈馬斯銷毀所有進攻性武器等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

