WSJ：美國加快12種關鍵武器生產　包括6款導彈　應對潛在中美衝突

《華爾街日報》9月29日引述消息人士報道，美國國防部高層正在敦促武器製造商將12種關鍵武器產量提增一倍至四倍，以應對與中國的潛在衝突。清單中包括愛國者導彈、遠程反艦導彈（LRASM）、標準六型導彈（SM-6）、精確打擊導彈（PrSM）、聯合空對地距外導彈（JASSM）等。



報道引述消息人士表示，國防部於今年6月起與多個美國主要導彈製造商高級代表召開會議，推動關鍵武器加快生產。與會者包括多個武器製造商、安杜里爾公司（Anduril Industries）等初創軍工企業以及多個重要武器部件（如火箭燃料和電池）供應商，防長赫格塞思（Pete Hegseth）和參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）亦出席會議。

該計劃由「武器加速委員會（Munitions Acceleration Council）」推進，由國防部副部長費伯格（Stephen Feinberg）每周與部分企業高層親自開會跟進增產事宜。

2025年9月15日，美國首次公開展示在日本部署的「堤豐」（Typhon）中程導彈系統。（Reuters）

洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）與雷神（Raytheon）等武器製造商指已做好準備應對訂單，而其中由洛歇馬丁負責生產的愛國者導彈被列為優先事項，因其現階段產量難以滿足全球激增的訂單需求。

雷神母公司RTX的行政總裁Christopher Calio則在7月3日就致函國防部，要求提供額外資金支持和保證下達更多訂單。

不過報道指，計劃也引發一些政府人士擔憂，認為增產計劃不切實際，因導彈製造流程不短，單枚導彈可能需要兩年時間才能完全組裝。測試新供應商的武器並使其足夠安全可靠、可供美國軍人使用，則可能需要數月時間和數億美元。