二戰結束80周年｜接印度澳洲訂單　美媒：日本成武器出口大國

世界反法西斯戰爭勝利80周年之際，美國《新聞周刊》8月22日報道指，在「和平主義」掩護下，日本已成為全球主要武器出口國。



二戰至今，日本一直在發戰爭財

韓戰爆發後，原本已解除武裝的日本，在美國支持下重建軍工業。其不僅為美軍維修保養武器裝備，還生產了大批軍需物資供應前線。

比如電影《長津湖之水門橋》，就是以1950年11月中國人民志願軍某部為阻斷美軍南撤，三炸交通要道水門橋的真實戰爭個案為藍本。

最終，陷入絕境的敵人靠「天降鋼橋」逃脫。而橋樑組件，正是由日本三菱重工加急趕製，然後用美軍運輸機空投至戰場。

圖為2025年8月15日，大批日本民眾趁二戰結束80週年到東京靖國神社參拜。靖國神社由於供奉多名二戰甲級戰犯，多年來官員參拜問題都成為外交爭議。（Reuters）

據統計，韓戰期間，日本直接獲益超50億美元，佔該國當時GDP的三分之一。1950至1955年，日本年均經濟增長率更是達到10.6%。

對此，美國北德克薩斯大學網站直言不諱稱，發戰爭財奠定了日本經濟起飛的基礎。

越戰期間，日本又向美軍提供凝固汽油彈，給中南半島民眾造成巨大的生命和財產損失。

據《亞洲時報》介紹，1963至1973年，美軍投下約35萬噸凝固汽油彈，其中約九成產自日本。

這些凝固汽油彈不僅導致大量人員傷亡，還嚴重破壞生態環境，至今越南、老撾、柬埔寨等國仍飽受其害。

美國扶持，日本軍工業世界領先

1967年，日本迫於國內外壓力，宣布實施「三項武器出口禁令」。

此後幾十年，日本雖不再大張旗鼓地出口軍火，但在日美同盟框架下，其通過軍火採購、特許生產、聯合開發等方式，從美國源源不斷地獲取先進軍事技術和武器裝備。

經過多年苦心經營，日本防務工業持續發展壯大，被美智庫認為憑藉尖端技術與雄厚基礎，「已躋身世界領先行列」。

在汽車、船舶、機械人、半導體、新型材料等領域，日本擁有較強技術儲備和研發製造能力。

比如20世紀90年代的波斯灣戰爭中，美軍巡航導彈使用日制晶片，打擊精度顯著提升。

而今，美軍隱身戰機的引擎耐熱材料、無人機的高解像度光電偵察設備、加工精密零部件的數控機床，也都來自日本企業。

近年來，日本又不斷加強在航空航天、導彈防禦、網絡與電子戰、無人系統等方面的科研投入，自主設計或與盟友聯合研發六代機、電磁炮、高超音速導彈等尖端武器。

外國智庫：武器出口政策體現日本戰略野心

2011年，野田內閣首次放寬武器出口限制。2014年，時任日本首相安倍晉三出台「三項技術轉讓原則」，繼續為擴大軍貿鬆綁。2023年，日本再進一步，允許武器裝備以特許生產的方式轉讓出口。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮後，日本首相石破茂借着美方催促盟友漲軍費之機，獲得美方首肯，宣布「將持續增強國防能力」。

而據外媒報道，2024年以來，日本軍工出口大發利市，收穫頗豐。

去年11月，印度和日本簽署協議，共同開發用於海軍艦艇的綜合通信桅杆。緊接着，日方向菲律賓交付一批軍用直升機備件和海岸監視雷達，並答應「贈送」6艘護航艦。

2024年6月18日，日本橫須賀市，圖為日本一艘「熊野號」（JS Kumano）護衛艦停泊在海上自衛隊基地。（Getty）

2025年8月5日，澳洲宣布斥資100億澳元（約507億港元），從日本購買11艘最上級護衛艦。同時，日方加緊向印尼推銷該型戰艦，預計合同金額達20億美元（約155億港元）。

另據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）披露，日本還實質捲入熱點衝突。

2023年底，日本同意對美提供「愛國者」防空系統。美國《星條旗報》稱，此舉使日方「可以間接幫助烏克蘭增強防空力量」。

印度智庫維韋卡南達國際基金會（Vivekananda International Foundation）稱，武器出口政策的重大轉變體現了日本的戰略野心，此舉對亞太安全是一柄危險的「雙刃劍」，或加劇地區軍備競賽，破壞來之不易的和平局面。

本文轉載自中國新聞網微信公眾號

