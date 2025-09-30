以色列同意美國20點和平計劃　多國贊同　哈馬斯將本着誠意審查

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 周一（9月29日）在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤後，宣布美國為加沙制定的20點新和平方案獲內塔尼亞胡表示支持。哈馬斯談判代表則表示，他們將本着誠意審查這計劃並做出回應。



卡塔爾、約旦、阿聯酋、印尼、巴基斯坦、土耳其、沙特阿拉伯及埃及發表聯合聲明，對特朗普為結束加沙地帶戰爭所做的真誠努力表示讚賞。

圖為2025年9月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤後，共同會見記者。（Reuters）

特朗普在和內塔尼亞胡的聯合新聞發布會上公布20點和平計劃，稱這是邁向中東和平的巨大一步，並強調哈馬斯一定要接受這項提案，否則他將「全力支持」以色列摧毀哈馬斯。

內塔尼亞胡雖然公開支持特朗普的和平方案，但美媒提到，以色列極右派財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）在社交平台X列出他的「底線」，包括協議必須禁止巴勒斯坦自治政府參與加沙事務或巴勒斯坦立國。

報道亦提到，華府提出的計劃表明巴勒斯坦自治政府要先完成改革才可參與加沙事務，內塔尼亞胡認為，對方或永遠無法成功。

根據華府提出的20點和平計劃，表明假如提案可以執行，將首先立即停止軍事行動，並凍結現有「戰線」。而在加沙未來治理的內容方面，哈馬斯不得「直接、間接或以任何形式」參與治理，又指「以色列不會佔領或吞併加沙」，其軍隊將分階段撤出。

根據該方案，哈馬斯將要放下武器，並須銷毀用於攻擊的武器。哈馬斯將在72小時內，釋放20名活着的以色列人質，以及交還20多具據信已死亡的人員遺體。提案稱，一旦這些人質獲釋，以色列將釋放數百名被拘留的加沙人。聲明還表示，一旦哈馬斯接受提議，「加沙地帶將立即獲得全面援助」。

美國也概述了其對加沙未來治理的方案。該方案稱，一個「技術官僚、非政治性的巴勒斯坦委員會」將暫時治理加沙，「並由一個新的國際過渡機構——和平委員會監督和監管，該委員會將由特朗普領導」。其中，英國前首相貝理雅（Tony Blair）和其他「即將公布」的領袖，也將加入該管理機構。

報道稱，該方案主要側重於美國所謂重建加沙的「經濟發展方案」，並為最終建立巴勒斯坦國留下了空間。