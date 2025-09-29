以色列軍開抵加沙城中心　內塔尼亞胡將訪白宮晤特朗普

在以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）即將會見美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）之際，以色列軍隊已經到達加沙城中心，戰事進一步加劇。



彭博社報道，內塔尼亞胡星期一（9月29日）將到白宮會見特朗普，與此同時，目擊者和社媒視頻顯示，以色列的坦克和軍用車輛星期天推進到加沙城市中心的納賽爾街（al-Nasser）。

加沙城的這條主要街道距離納賽爾醫院僅數百米。

2025年9月19日，加沙城，面對以色列的軍事行動，一名女孩站在嬰兒車旁邊，兩個孩子坐在嬰兒車，流離失所的巴勒斯坦人準備撤離，此前以色列軍隊命令加沙城居民撤離到南部。（Reuters）

以色列視加沙城為哈馬斯的最後一個關鍵據點。過去幾週，以軍一直緩慢推進對加沙城的攻勢。

以色列官員估計，已有超過75萬巴勒斯坦人離開加沙城。星期天，大多數仍留在加沙城的居民被迫逃到加沙城西部海灘。從那裏，他們可以沿着海岸公路向南撤離到加沙地帶中部和南部地區，這些地區被以色列指定為人道主義區。

哈馬斯衞生部說，過去24小時加沙各地有80名巴勒斯坦人喪生。

特朗普星期天在社媒平台Truth Social說，以色列和哈馬斯「有真正機會」達成停火協議，他說：「所有人都為達成一項特別協議而努力。這是史無前例的。我們一定會達成。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

