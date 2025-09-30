特朗普提20點和平計劃　多項問題仍待解決　承諾或變「龍門任搬」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月29日在白宮與到訪的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，期間提出20點方案，為加沙的和平及未來訂立路線圖。方案獲內塔尼亞胡支持，多個阿拉伯及伊斯蘭國家都表示歡迎。



不過卡塔爾半島電視台（Al-Jazeera）則指出，有關方案仍留下多個問題尚待解決。

圖為2025年9月29日，美國總統特朗普在白宮與以色列總理內塔尼亞胡會晤。（Reuters）

1. 加沙如何管治

根據方案內容，加沙將由一個技術官僚、無政治色彩的巴勒斯坦臨時過渡治理委員會進行管理，負責加沙地區日常公共服務與市政事務的運行。該委員會將由合格的巴勒斯坦人與國際專家組成，並接受新成立的「和平理事會」這一國際過渡機構的監督。

「和平理事會」則會由特朗普及英國前首相貝理雅（Tony Blair）領導，惟方案內容並沒有解釋理事會及過渡治理委員會的性質關係，或是在每日決定中的程度。

2025年6月2日，英國前首相貝理雅（Tony Blair，譯作布雷爾或布萊爾）在倫敦舉行的一場論壇上發表演講。（Getty）

2. 巴勒斯坦自治政府的角色

特朗普的方案指出，過渡治理委員會將控制加沙，直到「巴勒斯坦自治政府完成改革」，並「可以安全及有效地重新接管加沙」，不過沒列明誰可為此認證，或是巴勒斯坦自治政府如何符合標準。

半島電視台形容方案沒有時間表，內容模糊。方案的言詞視加沙為獨立個體，而不是巴勒斯坦的一部分；內塔尼亞胡本身亦強調巴勒斯坦自治政府或哈馬斯將來不應管理加沙。

巴勒斯坦自治政府將來在加沙的角色成為一大疑問。圖為主席阿巴斯。（REUTERS）

3. 國際部隊從何組成

方案提出一隊臨時國際穩定部隊前往加沙，但目前未知哪些國家願意派兵參與，而且哪些部隊可獲接受仍是不明；內容亦沒提及部隊的責任及交戰規則，他們的定位究竟是軍隊還是警隊抑或是觀察員部隊等問題未有釐清；部隊是否受命打擊哈馬斯，又或者是否為了保護巴勒斯坦人而與以軍交戰，這些疑問目前未有明確答案。

4. 以色列撤出問題

以軍將會隨着替代安全部隊在加沙地帶建立控制和穩定後，逐步移交其目前佔領的領土。正如上述提到，方案未有列出時間表或明確撤出標準，同時又保留一個安全緩衝區，直至加沙徹底消除任何「潛在恐怖威脅」，到底由誰判斷甚麼時候達成條件，始終都是一個未知數。

2025年9月28日，加沙地帶，圖為加沙城中依照以軍向南撤離命令的巴人家庭。（Reuters）

5. 巴勒斯坦能否真正立國

特朗普指多個盟友對現況感到疲憊而「愚蠢地承認巴勒斯坦國」，而在他的20點計劃中提到，當加沙的重建取得進展且巴勒斯坦權力機構改革計劃實施後，最終可能為建立一條可信的巴勒斯坦建國道路創造條件，這被承認是巴勒斯坦人民的願望。

2025年7月30日，加拿大渥太華，圖為卡尼宣布將有條件承認巴勒斯坦國。（Reuters）

不過即使達成目標，巴勒斯坦立國都只是一個「可能」，而非必然發生，因此有「龍門任搬」的隱憂。