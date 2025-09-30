加沙20點和平方案｜以色列道歉了，但揭示了一個殘酷的真相

很難得的，以色列道歉了。



看披露的圖片和視頻，9月29日，白宮橢圓形辦公室，特朗普和以色列總理內塔尼亞胡各自落座，特朗普一隻手還拿着電話，顯然，這是在跟卡塔爾首相穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）通電話。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 9月29日於白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤，期間兩人與卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）通電話，內塔尼亞胡在通話中就以軍空襲卡塔爾首都多哈道歉。(X/White House)

內塔尼亞胡的表情，有些怪異。按照白宮披露的訊息，當着特朗普的面，內塔尼亞胡向卡塔爾道歉了。

第一個道歉，是道歉以色列導彈襲擊卡塔爾，導致一名卡塔爾官員身亡。

第二個道歉，是道歉在談判期間，以色列襲擊哈馬斯官員，侵犯了卡塔爾主權。

內塔尼亞胡並且保證，以色列不會再發動類似襲擊。

圖為2025年9月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤後，共同會見記者。（Reuters）

撮合這次電話的特朗普也表態，對兩位領導人的積極態度予以肯定，「希望在多年相互怨恨和溝通不暢之後，將以色列-卡塔爾關係置於積極軌道」。

一場對卡塔爾首都前所未有的空襲，就此算翻開新的一頁。

從某種程度說，這當然是好事，冤家宜解不宜結，尤其在虎狼中東。但從另一個角度看，我不得不說，這揭示了一個非常殘酷的真相。

2025年9月9日，卡塔爾首都多哈（Doha）發生多宗爆炸。以色列承認對哈馬斯高層發動襲擊。（Reuters）

別忘了，在卡塔爾首都多哈，美國有中東規模最大的烏代德空軍基地，以色列長途奔襲卡塔爾，對多哈辦公樓發動攻擊，美國怎麼可能不知道？

毫無疑問的一點，美國事先肯定知道以色列會攻擊，美國肯定也對攻擊開了綠燈。

否則，炮彈是不長眼的，美國如果不知道是以色列戰機，不排除真會對以色列戰機發動攻擊。

但美國肯定知道，所以，美軍根本不作為，特朗普事後在裝糊塗，卡塔爾也在裝糊塗。

圖為2025年9月14日，以色列向卡塔爾發動攻擊後，卡塔爾首相兼外長穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）出席在美國紐約舉行的聯合國安理會緊急會議。（Reuters）

國際政治中，有些沉默比炮火更震耳欲聾，有些默許是寫在空白紙上的條約。現在，在特朗普壓力下，內塔尼亞胡道歉了，並保證下不為例。這還是很罕見。畢竟，之前，以色列襲擊過也門，襲擊過黎巴嫩，襲擊過敘利亞，襲擊過伊朗，以色列道歉過嗎？都沒有。

但向卡塔爾道歉，這更說明，美國對以色列還是有影響力的，只要美國真想做，真對以色列施加足夠的壓力，以色列也不敢忤逆。

當然，以色列之所以道歉，還因為對美國有更多所求。權力天平上的每一次低頭，背後都標好了看不見的價碼。從特朗普角度看，他在下一盤更大的棋。在和內塔尼亞胡的聯合記者會上，特朗普吹噓說，現在是「文明有史以來最偉大的日子之一」。

為什麼？因為特朗普當天還提出了新的加沙和平計劃，沒有卡塔爾等阿拉伯國家的支持，這個計劃根本不可能實現。這個計劃分為20點，後面還附有一張加沙態勢圖。

特朗普政府提出加沙停戰，有關以軍撤出加沙地帶三個階段的地圖。（白宮）

我看了一下，20點拉拉雜雜，但最關鍵的實際也就5點。

1，以色列接受協議72小時內，哈馬斯釋放所有人質，然後，以色列釋放250名終生監禁的巴勒斯坦囚犯和10月7日後被以色列關押的1700名巴勒斯坦人。



2，哈馬斯完全解除武裝，承諾和平共並放下武器的哈馬斯成員被赦免，希望離開加沙的哈馬斯成員獲准離開。



3，加沙將由一個「和平委員會」管理，特朗普擔任主席，管理層還包括英國前首相布萊爾。



4，加沙徹底非軍事化，哈馬斯被完全排除在外，國際社會將幫助加沙重建。加沙人也不會被強迫離開。



5，美國、約旦、埃及等國將組建一支臨時國際穩定部隊（ISF），以軍將分階段撤離加沙。



很戲劇性的一個細節，特朗普吐槽，他太忙了，根本沒精力當這個「和平委員會」的主席，但其他人敦促他這樣做，「阿拉伯世界的領導人、以色列和所有相關人員都要求我這樣做」。

2025年9月29日，美國總統特朗普提出加沙「20點和平計劃」獲以色列總理內塔尼亞胡接納，二人在華盛頓特區白宮國宴廳舉行的記者會上握手。（路透社）

所以，他也就勉為其難了。

看披露出來的圖片，以色列和內塔尼亞胡在交談，特朗普手裏拿的，就是以色列分階段撤離加沙態勢圖，內塔尼亞胡則在指指點點。

這是好事嗎？從某種程度上說，這確實是好事。至少為苦難的加沙提出了和平的方案，而且，比以前多少還有進步。

別忘了，此前特朗普曾提出，加沙人統統都離開，以後也不許再回來，這裏要開發海景房地產。那離開的200萬巴勒斯坦人去哪兒？特朗普建議，阿拉伯國家你們接受！

阿拉伯國家都氣瘋了，這是變相驅離啊，土地送給以色列，還要我們來買單。至少這一版和平方案，允許加沙人留了下來。但哈馬斯能接受嗎？很難！

幾個難點：

1，哈馬斯能不能接受放下武器？

2，哈馬斯和以色列能不能釋放人質？

3，「和平委員會」能不能得到加沙人支持？

每一個都是問題。

讓哈馬斯公開宣佈放下武器，就像讓特朗普承認自己錯了——理論上可能，實際上幾乎不可能。因為在哈馬斯看來，這無異於投降，而且是遭受巨大犧牲後的投降。而且，放下武器不容易，放下仇恨更需要幾代人的時間。

具體到交換人質，特朗普的方案中，還有一個先後順序，哈馬斯顯然也不會同意，萬一以色列反悔了呢？至於「和平委員會」，尤其是英國前首相貝理雅（Tony Blair），我看到，很多巴勒斯坦人第一反應，這不是一個受歡迎的人。

田哈馬斯政治局還在研究。我看到，哈馬斯一個高級官員已表態，巴勒斯坦人不是「需要監護的未成年人」，具體到布萊爾，他「應該因在2003年美國入侵伊拉克中所扮演的角色接受審判，而不是還讓他來管理加沙」。所以，這肯定還有一個激烈的討價還價。

當然，對以色列來說，不允許還價，你只能接受。當着特朗普的面，內塔尼亞胡就說：「總統先生，如果哈馬斯拒絕您的計劃，或者他們接受您的計劃，然後採取一切措施予以反擊，那麼以色列將獨自完成這項工作。這可以用簡單的方式完成，也可以用困難的方式完成，但它會完成的。」

2025年2月12日，美國華盛頓特區，圖為受哈馬斯羈押的以色列人質Omri Miran的家屬在聽證會上出示人質照片。（Getty）

最後，怎麼看？還是粗淺三點吧。

第一，特朗普確實很想搞定加沙戰爭。

我們還是不要懷疑特朗普的和平決心。他心心念念想拿諾貝爾和平獎，他吹噓自己已制止了七場戰爭，但俄烏衝突和加沙戰爭，毫無疑問是他拿諾獎的攔路虎。所以，在經過深思熟慮後，他端出了自己的和平方案，甚至強壓以色列，你必須先向卡塔爾道歉，這樣卡塔爾才願意繼續幫你。

果然，在以色列道歉後，卡塔爾也表態，願意繼續為和平做出有意義的貢獻。有時，最有效的權力不是發號施令，而是讓棋子自己走到你預設的位置。在對付以色列方面，我們不得不說，特朗普還是有一套的。

2025年5月15日，到訪卡塔爾多哈的美國總統特朗普（右）與卡塔爾埃米爾（Emir，意指國家領導人）塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani，左）進行討論。（Reuters）

第二，特朗普故意忽略了最大問題。

那就是一個巴勒斯坦國問題。別忘了，「兩國方案」是美國當年也支持的方案。最近，英國、法國、加拿大、澳洲紛紛承認一個巴勒斯坦國，就是實在看不下去了。

用聯合國秘書長古特雷斯的話說，兩國解決方案是「擺脱這場噩夢的唯一齣路」，巴勒斯坦人建國「是一種權利，而不是獎勵」，沒有它，該地區將「沒有和平」。

但在特朗普的方案中，根本沒有巴勒斯坦國；以色列更強調，也不允許巴民族權力機構管理加沙。這樣的結果，巴勒斯坦人能接受嗎？打來打去，一個國家都沒有了，希望還有嗎？哈馬斯能心服嗎？當和平的藍圖抽掉了地基的樑柱，再華麗的建築也只是空中樓閣。

2025年9月28日，加沙地帶，圖為加沙城中依照以軍向南撤離命令的巴人家庭。（Reuters）

第三，中東這個真相真很殘酷。

從表面看，以色列好鬥好戰，很多時候說打就衝，而且往死裏打，美國也管不住。但這絕對不是真實。關鍵是美國真正管束過以色列嗎？

在加沙，已經有6.5萬多巴勒斯坦人被殺，絕大多數是婦女和兒童，連歐洲國家都看不下去，嚴厲譴責以色列的濫殺無辜；但美國還在偏袒以色列，在安理會一票否決，還繼續向以色列輸送殺人武器。

如果美國願意施壓，如果美國真採取措施，以色列不敢不聽。所以，我們看到，特朗普一聲令下，內塔尼亞胡乖乖拿起電話，向卡塔爾道歉。但很多時候，美國聽之任之，甚至各種放縱支持。別忘了，正是特朗普，宣佈將美國駐以使館遷到耶路撒冷，還宣佈自己永遠站以色列一邊。

國際關係的殘酷在於，正義總是在強權的陰影下徘徊，苦苦等待被喚醒的時機。

所以，洋洋灑灑20條方案，更多是對巴勒斯坦對哈馬斯的約束，哪怕釋放人質，都不是同時釋放，而要哈馬斯先。歷史的法則常常如此：勝利者定義何為「和平」，而敗者則必須接受名為「投降」的秩序。

我看到，有人就感嘆，細節決定成敗，沒有一個巴勒斯坦國，就沒有正義，以色列還在發號施令，特朗普的「和平計劃」，不過是內塔尼亞胡的公關噱頭罷了。

本文轉載自公眾號「牛彈琴」