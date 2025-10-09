加沙停火可成特朗普最大外交政績　「20點計劃」內容一覽

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 9月29日在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤後，宣布美國為加沙制定的20點新和平方案獲內塔尼亞胡表示支持。經過哈馬斯及以色列代表連日在埃及的間接談判，雙方同意於以色列時間9日中午12時簽署首階段的加沙停火協議，及後將落實釋放人質及撤軍加沙的細節。

以色列和哈馬斯雙方同意簽署聲明的意義重大，也為兩年來加沙戰爭，以色列人質獲釋及加沙地帶的人道悲劇終帶來曙光。然而，結束加沙戰爭的協議細節和時間表尚不明朗。



據白宮公布9月底公布的文件顯示，特朗普提出的結束加沙戰爭的20點方案如下：



1. 加沙將成為一個去激進化、無恐怖主義的區域，不會對其鄰國構成威脅。

2. 加沙將重新開發，造福加沙人民。

3. 如果以色列和哈馬斯（Hamas）同意這項提議，戰爭將立即結束，以軍將停止一切行動並逐步撤出加沙地帶，撤至約定線並為釋放人質做準備。在此期間，所有軍事行動，包括空襲和炮擊將暫停，戰線將保持凍結，直至滿足全面分階段撤軍的條件。

4. 在以色列公開接受協議後的72小時內，所有在世人質及已故人質將全部獲釋。

5. 一旦所有人質獲釋，以色列將釋放250名被判無期徒刑的巴勒斯坦在押人員，以及自2023年10月7日以來被拘留的1700名加沙人，包括在此期間內拘留的所有婦女和兒童。每有一名以色列人質的遺體被歸還，以色列將歸還15名已故加沙人的遺體。

6. 人質獲釋後，承諾和平共處的哈馬斯成員將獲得赦免，而希望離開加沙地帶的成員將獲准透過安全通道前往接收國。

7. 本計劃一旦被接受，將立即向加沙地帶全面運送援助物資。援助數量至少將與2025年1月19日關於人道主義援助的協議所包含規模一致，包括基礎設施（水、電、下水道）修復、醫院和麵餅店的修復，以及清運廢墟和開放道路所需設備的入境。

圖為2025年9月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，不在圖中）會晤後，共同會見記者。（Reuters）

8. 加沙地帶的援助與物資分發將在聯合國及其機構、紅十字會，以及其他與雙方無任何關聯的國際機構的協調下進行，不受雙方干預。拉法口岸的雙向開放將遵循2025年1月19日協議所實施的相同機制。

9. 加沙將由一個技術官僚、無政治色彩的巴勒斯坦臨時過渡治理委員會進行管理，負責加沙地區日常公共服務與市政事務的運行。該委員會將由合格的巴勒斯坦人與國際專家組成，並接受新成立的「和平理事會」這一國際過渡機構的監督。

「和平理事會」將由特朗普擔任主席，其他相關國家及領導人名單將隨後公布，包括英國前首相貝理雅（Tony Blair）。該機構將制定框架並負責加沙重建的資金安排，直至巴勒斯坦民族權力機構根據包括特朗普2020年和平計劃和沙特-法國提案在內的各項改革方案完成改革，能夠安全、有效地重新接管加沙。該機構將按照國際最佳標準，建立現代高效的治理體系，服務加沙人民，吸引投資。

2025年9月19日，加沙城，面對以色列的軍事行動，一名女孩站在嬰兒車旁邊，兩個孩子坐在嬰兒車，流離失所的巴勒斯坦人準備撤離，此前以色列軍隊命令加沙城居民撤離到南部。（Reuters）

10. 將制定一項由特朗普主導的加沙重建與振興經濟發展計劃，由曾參與打造中東多個現代繁榮奇蹟城市的專家團隊共同研究制定。國際上許多善意團體已提出深思熟慮的投資提案與激動人心的發展構想，這些都將被納入考量，以融合安全與治理框架，吸引並促進這些投資，從而為未來的加沙創造就業、機會與希望。

11. 將建立一個經濟區，其關稅減免和准入費率將由參與國談判確定。

12. 任何人都不會被強迫離開加沙，但選擇離開的人將被允許返回。此外亦將鼓勵加沙人留在加沙地帶，並提供在那裏建立更美好未來的機會。

圖為2025年9月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，不在圖中）會晤。（Reuters）

13. 哈馬斯及其他派别同意不以任何形式直接、間接或其它方式參與加沙的任何治理。所有「軍事、恐怖及攻擊性基礎設施」，包括地道和武器生產設施，將被摧毀且不得重建。

在獨立監督員的監督下，加沙將進行非軍事化進程，包括通過商定的武器退役程序，將武器永久作廢，並通過國際資助的回購與再融入計劃予以支持，所有過程將由獨立監督員核查。新加沙將完全致力於建設繁榮經濟，與鄰國和平共處。

14. 區域夥伴將提供安全保障，確保哈馬斯和其他加沙派別履行其義務，確保加沙不再對以色列或其人民構成威脅。

2025年2月12日，美國華盛頓特區，圖為受哈馬斯羈押的以色列人質Omri Miran的家屬在聽證會上出示人質照片。（Getty）

15. 美國將與阿拉伯及其他國際夥伴合作，組建一支臨時國際穩定部隊，立即部署到加沙，負責監督當地安全。這部隊還將組建和培訓一支巴勒斯坦警察部隊，並與在該領域經驗豐富的約旦和埃及協商合作。

該部隊將成為加沙長期內部安全解決方案。國際穩定部隊將與以色列和埃及合作，協助保障邊境地區的安全。與新訓練的巴勒斯坦警察部隊一道，關鍵目標是防止武器流入加沙，同時促進重建與振興加沙所需的物資快速、安全流通。各方將商定一套衝突降級機制。

16. 以色列不會佔領或吞併加沙地帶，隨着替代安全部隊在加沙地帶建立控制和穩定，以軍將逐步移交其目前佔領的領土。目標是實現一個對以色列、埃及及其公民不再構成威脅的安全加沙。

具體操作上，以軍將根據與過渡當局達成的協議，逐步將其控制的加沙領土移交給國際穩定部隊，直至完全撤出加沙，僅保留一個安全緩衝區，直至加沙徹底消除任何「潛在恐怖威脅」。

2025年9月15日，以色列軍隊對加沙城（Gaza City）發動地面攻勢，圖為加沙城海岸、加沙走廊最高住宅大樓「蓋法里大廈」（Al-Ghefari tower）遭到以軍空襲後崩塌。（Reuters）

17. 如果哈馬斯延後或拒絕這提議，上述行動將在無恐怖地區進行，以軍將逐步將這些地區移交給國際穩定部隊。

18. 將建立一個基於寬容與和平共處理念的跨信仰對話機制，通過強調和平帶來的益處，努力改變巴勒斯坦人和以色列人的思想觀念與敘事方式。

19. 當加沙的重建取得進展且巴勒斯坦權力機構改革計劃實施後，最終可能為建立一條可信的巴勒斯坦建國道路創造條件，這被承認是巴勒斯坦人民的願望。

20. 美國將推動以色列與巴勒斯坦之間展開對話，就實現和平與繁榮共處的政治前景達成共識。