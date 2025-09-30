日本紅葉季來臨　2025首波預測曝光　即睇各地「最佳賞楓時間」

日本氣象協會9月18日發布2025年首波楓葉預測，稱今年日本北部和東部地區的賞楓期與往年同期相比將略有推遲，西部地區則大致與往年同期持平。



根據日本氣象協會說法，氣溫較低時，賞楓期將提前，氣溫較高時，賞楓期將延後。由於預料到10月，氣溫仍將高於平均值，因此，賞楓期將會延後，尤其是在以往觀賞期較早的地區。

然而，隨着秋季到來，氣溫預計將在11月逐漸恢復到平均值，因此，東日本平原地區與西日本多數地區的許多地區的賞楓期將與往年同期持平。

楓葉最佳觀賞期預計比往年晚些或略晚。預計今年秋季氣溫將持續高於平均值。不過，隨着10月中旬的臨近，早晨氣溫將逐漸降至10℃以下，平原地區等地也會出現更多地區，樹葉也將開始變色。

2025年9月18日，日本氣象協會公布第一波楓紅葉預測。（日本氣象協會）

楓葉最佳觀賞期為10月中旬的地方包括北海道的層雲峽和定山溪溫泉，10月下旬的地方包括大沼公園，東北的奧入瀨溪谷、鳴子峽、裏磐梯，以及關東甲信的日光鬼怒川。

關東甲信的高尾山楓葉最佳觀賞期為11月下旬，上高地則為10月下旬。北陸彌彥公園11月上旬為楓葉最佳觀賞期，東海白川郷10月下旬看楓葉最好，香嵐溪的楓葉最佳觀賞期則11月中旬。

日本各地的紅葉（點擊以下圖輯了解更多） :

+ 7

至於西日本，京都嵐山楓葉、四國寒霞溪、九州深耶馬溪和高千穂峽均最佳觀賞期為11月中旬，廣島縣宮島為11月下旬，大山為11月上旬。