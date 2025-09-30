塔利班據報切斷阿富汗全境網絡　電視台前總編嘲諷：超越朝鮮

多間傳媒和組織指，阿富汗周二（9月30日）遭遇全國大斷網。國際網路監測機構NetBlocks也證實，全國已陷入網絡完全中斷狀態。當地傳媒前高層諷刺道，阿富汗已正式在斷網競賽中成為第1名，超越朝鮮。



《德國之聲》報道，根據執政的塔利班所下達的命令，阿富汗電訊部門已限制光纖網絡存取，目前尚不清楚電話和蜂窩網絡將受影響多長時間，以及受影響程度如何。

阿富汗新聞頻道1TV前總編輯海達里（Hamid Haidari）在封網後感嘆：「孤寂籠罩整個國家。阿富汗如今正式在『斷網競賽』中超越朝鮮，成為第1名。」

阿富汗新聞頻道1TV前總編輯海達里（Hamid Haidari）在封網後感嘆：「孤寂籠罩整個國家。阿富汗如今正式在『斷網競賽』中超越朝鮮，成為第1名。」（網頁截圖）

一名不願透露姓名的政府消息人士向法媒透露，塔利班有關部門已下令在全國範圍內關閉國內的光纖互聯網，「直至另行通知」。

總部位於倫敦的互聯網和網絡安全監管機構NetBlocks稱，此舉是阿富汗首次在全國範圍內關閉互聯網，並將導致「全面、徹底的斷網」 。

一位不願透露姓名的政府消息人士在關閉前告訴法媒：「沒有其他方式或系統進行溝通……銀行業、海關，全國各地的一切都將受影響。」

法媒表示，周一下午5點45分左右，與喀布爾分社失去聯繫。

從社交網絡獲得的圖片顯示，阿富汗民眾2021年8月5日在喀布爾的機場外等候。（Reuters）

周一，NetBlocks在社交媒體上發佈最新消息稱：「由於塔利班有關部門採取道德措施，阿富汗目前處於互聯網全面中斷狀態，上午多個網絡分階段中斷；電話服務目前也受到影響。」

《德國之聲》報道，幾週前，塔利班開始以「不道德」和「惡習」為由，切斷其他地區的光纖電纜，以打擊「罪惡」。

本月初，塔利班巴爾赫省發言人表示，根據領導層的命令，互聯網接入已被切斷，並指出，「採取這一措施是為了防止惡習，並將在全國範圍內採取替代方案，以滿足連接需求。」

自2021年重新掌權以來，塔利班實施多項限制措施，旨在打擊其對伊斯蘭教的嚴格解釋所定義的「不道德行為」。