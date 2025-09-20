特朗普擬重奪阿富汗空軍基地　塔利班：拒絕美軍重返要求

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月18日表示，美國正尋求從塔利班手中奪回阿富汗巴格拉姆空軍基地（Bagram airbase）的控制權。美媒20日引述知情人士透露，雙方官員討論了在該基地重建小規模美國軍事存在。塔利班官員則表示，拒絕了美軍可能重返阿富汗的想法。



《華爾街日報》周六引述知情人士透露，特朗普政府官員與塔利班討論巴格拉姆空軍基地事宜，希望允許美軍將其作為反恐行動的出發點。

塔利班外交部高級官員Zakir Jalaly在社交平台X（舊稱Twitter）表示：「阿富汗和美國需要相互接觸......但美國不能在阿富汗任何地方有軍事存在。歷史上，阿富汗人從未接受過軍事存在，這種可能性在多哈會談和協議期間被完全拒絕，但其他形式的交往之門已經打開。」

知情人士表示，特朗普宣布尋求重返該基地，是促成美國與塔利班關係正常化的更廣泛外交努力的一部分。

2025年9月19日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

一名美國官員稱，相關談判由美國人質談判代表特使博勒（Adam Boehler，又譯伯勒爾）牽頭，內容包括潛在的囚犯交換、可能的經濟協議以及安全方面的安排。談判還處於非常初步的階段，也沒有在短期內向巴格拉姆基地調動部隊的計劃。