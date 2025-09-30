戰斧導彈與俄羅斯空襲：俄烏停火還是特朗普與普京的共識？

經歷聯合國大會的特朗普（Donald Trump，又譯川普）、澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤，俄烏停火依舊糾結。

首先是美國對烏克蘭的各種支持。9月23日特朗普直接表示，俄羅斯只是「紙老虎」，烏克蘭在歐洲支持下，將有能力奪回所有被佔據的土地。往復之間，似乎一改過去強逼烏克蘭「割地求和」的姿態。

9月26日美媒更報道，面對澤連斯基請求美國提供戰斧導彈（Tomahawk missiles），特朗普並沒有直接拒絕。美國副總統萬斯（JD Vance）同樣在9月28日表示，美國正考慮向烏克蘭提供「戰斧」，特朗普將對是否批准做出「最終決定」。

圖為2024年2月3日，美國海軍導彈驅逐艦發射一枚戰斧導彈，針對也門胡塞軍事目標進行打擊。（Reuters）

與此同時，俄羅斯的攻勢也沒有停下。9月28日，俄羅斯發射595架無人機與48枚導彈襲擊烏克蘭首都基輔，當地空襲警報持續了將近7小時，為兩國開戰以來持續時間最長的襲擊之一，最後造成至少4人死亡、67人受傷。鄰近的波蘭也關閉東南部兩城附近空域，並且緊急升降戰機戒備。

當然，俄羅斯國防部依舊堅稱，俄軍是以包括機場在內的軍事基礎設施為目標，並沒有針對平民；澤連斯基則批評俄羅斯在聯合國大會即將結束之際施襲，同時呼籲國際介入，切斷俄羅斯通過出售能源以獲得資金的途徑。

整體來看，美國即便有過之前的特朗普、澤連斯基白宮罵戰，以及被認為可能成為「雅爾塔2.0」的美俄阿拉斯加峰會，當前卻是採取「擺盪回烏克蘭」的姿態；普京雖與特朗普頗有交情，卻沒有因為幾場外交活動就軟化立場，而是持續進行軍事施壓。

以上種種不禁讓人疑惑，停火究竟是不是美俄領導人的當前共識？尤其是在戰爭已經進行三年，俄羅斯經濟問題浮現、美國也有意卸除重擔的背景下，戰爭終局究竟還要持續多久？

2025年9月23日，美國紐約，美國總統特朗普（Donald Trump，右）在聯合國第80屆會議期間與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）舉行會面。（Reuters）

從只打不談到邊打邊談

在回答這個問題前，可以先觀察俄烏戰爭的時程發展。如果與拜登（Joe Biden）時期的「只打不談」相較，當前的特朗普主政，確實讓戰爭進入「邊打邊談」的新狀態。而毫無疑問，這一階段的發動者就是特朗普本人。

就職之初，特朗普迅速推動「近俄遠烏 」的政策轉彎，成功打破美俄的外交僵局，並在上任兩個月內兩次與普京通話，達成了俄烏和談的基本原則，確認必須通過政治方式解決危機。與此同時，特朗普還讓防長赫格塞思（Pete Hegseth）釋出訊號，表態美國不會同意烏克蘭加入北約、烏克蘭也無法回到2014年的邊界，這些做法都在一定程度上促成了美俄關係回溫。

再來就是敲打烏克蘭。特朗普不僅直接與澤連斯基在白宮過招，更提出《礦產協議》要求烏克蘭簽署，接著是一度暫停對烏軍援，可以說是在政治、經濟、軍事上都對烏克蘭進行施壓，要求澤連斯基推進和談議程。

因此結合當前發展，或許可以這麼說，特朗普前期的顛覆性政策和各種極限施壓，為的就是讓俄烏雙方坐上談判桌，只是各方仍在領土與安全保障等關鍵問題上存在分歧，這就導致後續特朗普的各種立場擺盪、來回施壓。

而這些擺盪雖讓外界霧裡看花，卻無法遮掩美國推動俄烏停火的真實動機。

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為到訪白宮的澤連斯基和特朗普在橢圓形辦公室發生言語衝突。（Getty）

首先就是從戰略上保障美國安全，也就是避免美俄爆發全面戰爭。基本上這也是拜登政府的立場，因此2022年俄烏戰爭爆發後，美方角色僅限情報共享與提供武器，沒有如同當年越戰般親自入場，也始終在援烏武器上有所節制，否則戰斧導彈就不會直到今日才成為討論話題。無論如何，美國始終要避免俄烏戰爭的無限升級，導致美俄之間擦槍走火，正因如此，要求烏克蘭「割地求和」的聲音也始終存在於美國政壇。

再來是推動美國從歐洲戰略收縮，基本上這也是特朗普上台後的重要政策。早在2024年大選期間，特朗普就不斷抱怨拜登政府資助「別人的戰爭」，並稱自己如果當選，要「將俄羅斯與中國分開」，也就是操作所謂「逆向基辛格」（Reverse Kissinger）的「聯俄制中」。而這背後，當然就能與減少美國在歐洲的戰略投入、轉向印太圍堵中國的想法相連結。

接著是追求交易性外交的短期效果。這也明顯是非常有「特朗普色彩」的考量，意即注重外交政策的中短期收益，並試圖通過談判達成具體的交易成果。當然，如果特朗普只追求這一領域的成就，就可能犧牲美國的長期戰略利益和聯盟總體利益，並也必然會被華盛頓的建制派牽制，這也在一定程度上解釋了，為何美國會在俄烏之間搖擺不定。

不過無論如何，即使特朗普的決策看起來一片混亂，更缺乏意識形態與外交政策的連續性，種種跡象卻都指向一個現實：特朗普確實有意推動俄烏停火。

圖為2025年8月18日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。（Reuters）

普京同樣希望停火

無獨有偶，姿態強硬的普京也是如此。

從當前局面來看，美俄歐烏各方確實在核心議題上存在分歧、無法達成共識，俄羅斯更是不肯就烏克蘭安全保障一事讓步，並且持續進行軍事施壓，導致談判卡在某種劍拔弩張的僵局中，但不可否認的是，普京還是有推動停火的動機。

關鍵在於，過高的對抗成本，還是可能促使俄烏相互妥協。對烏克蘭來說，當然就是遭遇更多領土損失、承受更大安全壓力，而對俄羅斯來說，則是會陷入長期被消耗、制裁和孤立的局面，最終錯失重振俄羅斯大國地位的戰略機遇。

事實上從戰爭發展至今，這個機遇的空間就已不斷被壓縮。如果2022年「特別軍事行動」開展之初，俄羅斯就成功迫使烏克蘭簽署「城下之盟」，接受「去軍事化」、「去納粹化」等條件，基本上就是來到蘇聯解體後的地位巔峰：成功完成歐亞雙頭鷹布局，既控制了中東的敘利亞、維持在中亞的影響力，也在一定程度上解決烏克蘭問題。

2025年9月16日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與軍人見面並檢查設備。(Reuters)

但歷史並沒有照俄羅斯的預期發展。烏克蘭展現的頑強抗拒，導致俄羅斯如同蘇聯在阿富汗般，被拖入難纏的軍事泥淖：推進成效有限、撤出無法對內交代。最終，俄羅斯雖然成功佔領烏克蘭近20%領土，卻失去敘利亞這個中東樞紐，在高加索與中亞的影響力也被削弱：前者體現在特朗普成功調停亞美尼亞、阿塞拜疆停火協議上，後者則是中國在中亞的話語權明顯上升。

顯然，俄羅斯作為歐亞雙頭鷹的問題始終在於，一旦向東向西過度拉撐，就會面臨折翼結局，蘇聯時期如此，普京主政的俄羅斯亦然。更不要提美歐發動的對俄制裁，雖然沒有導致普京政權崩解，卻還是持續對俄放血、導致經濟扭曲。簡單來說，俄羅斯當然有打消耗戰的底氣，但這場消耗戰不是毫無代價。

圖為烏克蘭總統澤連斯基2025年9月28日在社交平台發布圖片，指基輔受俄羅斯無人機襲擊後受損嚴重，圖中可見地面起火，濃煙滾滾升空。（X@ZelenskyyUa）

這就解釋了，為何普京即便姿態強硬，卻始終沒有拒絕過特朗普的任何和平建議，並在和談問題上保持謹慎積極態度，通過各種管道和方式尋找與特朗普對話的最佳效果。雖說俄方也多次強調，在沒有達到最初設定的目標前，「特別軍事行動」都不會停下來，普京本人也多次表示「俄羅斯有信心實現所有的目標」，但這並不妨礙普京與特朗普的積極互動。

從這個脈絡來看，在普京的霸氣面孔下，這位強人正不斷提出各種政治和安全條件，謹慎試探美國、歐洲和烏克蘭的談判底線，借此最大程度地爭取俄羅斯的戰略利益。尤其當前俄羅斯缺少對烏克蘭和歐洲的外交、政治影響力，普京最能溝通的對象明顯就是特朗普，也只有特朗普。

因此在各方互有堅持、美俄領導人卻也都有推動停火動機的背景下，美俄博弈的結局不太可能是簡單決勝負，而是更可能在戰略上「各讓一步」：不只特朗普需要設法彌合華盛頓內部分歧、說服歐洲與烏克蘭，俄羅斯也需要進行重大妥協，降低在領土和安全問題上的戰略訴求。

說到底，俄烏戰爭起於大國博弈，也唯有大國共識能將其凍結。俄烏停火始終是特朗普與普京的共識，但要推進這個共識，顯然必須花不少時間。