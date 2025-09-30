加沙和平計劃　特朗普異想天開　美國的帝國墳場

當地時間9月29日白宮正式對外公布了美國總統特朗普（Donald Trump）的加沙和平20點計劃，核心意思歸結起來一共就四項：哈馬斯以色列交換人質，以色列撤軍國際聯軍進駐，加沙全面去哈馬斯化和非軍事化，外國團隊接管加沙。

以色列不願意停火為的就是將加沙非軍事化，從軍事上消滅哈馬斯，現如今不用以色列再打，特朗普一個協議就計劃在加沙全面去軍事化並抹去哈馬斯的存在，特朗普比以色列的炮彈還管用嗎？特朗普憑什麼相信哈馬斯會聽從這樣的協議？

計劃還要求加沙地區所有軍事和進攻性基礎設施，包括隧道和武器生產設施，都將被摧毀，不得重建。這和哈馬斯拱手相讓承認徹底失敗有何區別？戰鬥到現在哈馬斯尚有喘息空間，而特朗普的協議竟然讓哈馬斯主動投降，以色列戰場上沒有實現和獲得的成果，特朗普一個計劃就能讓哈馬斯屈服了？這不是異想天開是什麼？

2025年9月29日，美國總統特朗普提出加沙「20點和平計劃」獲以色列總理內塔尼亞胡接納，二人在華盛頓特區白宮國宴廳舉行的記者會上握手。（路透社）

以色列撤出加沙，外國治理團隊和外國軍隊接管加沙，那還有巴勒斯坦人什麼事呢？這又一次說明了美國方案存在關鍵缺陷。巴勒斯坦人和土地未來由外國接管，甚至都不需要巴勒斯坦人民同意，他們的前途命運就已經在白宮辦公室被決定了。

真正的幫助是授人以魚，且授人以漁，而不是親自上陣決定別人的前途命運。特朗普的這一套做法還是典型的美式霸權邏輯。不正視巴勒斯坦人的訴求，不考慮巴勒斯坦人的意願，任何勢力在加沙的統治都不會長治久安。

眾人皆知無欲則剛，而特朗普要要是實現加沙停火的慾望太強，獲得諾貝爾和平獎的執念太深了。將個人政治利益凌駕於他國之上，這不是英雄造就時事，而是逆流而上，註定敗北。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 9月29日於白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤，期間兩人與卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）通電話，內塔尼亞胡在通話中就以軍空襲卡塔爾首都多哈道歉。(X/White House)

特朗普對以色列的偏袒無需贅言。特朗普今年2月還在說要在加沙蔚藍海岸開發房地產，9月19日以色列財長曾笑談如何和美國瓜分加沙，稱加沙是「房地產金礦」。現在特朗普拿出一個新和平計劃就能讓哈馬斯和國際社會相信可行嗎？更為重要的是特朗普會不會再變卦呢？特朗普首先要重建的是信用而不是拋出計劃，美國和以色列已經沒有讓各方信服的基礎。

儘管在特朗普的主持下內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）為空襲向卡塔爾道歉了，但是道歉如果管用，就不會出現沙特阿拉伯在以色列空襲卡塔爾以後，即與巴基斯坦迅速宣佈軍事協防。冰凍三尺非一日之寒，中東國家對美國和以色列的不信任已經積累到了一定的地步。

當地時間9月29日白宮發表特朗普關於結束加沙衝突的計劃，同時9月29日，特朗普與內塔尼亞胡進行了雙邊會晤。以色列當時已接受這個計劃，並等待哈馬斯的回應。這說明以色列談判代表團還沒有研究這個計劃，就表示同意接受了。顯然是事前已經知道該計劃內容，而且內容對以色列是有利的。這項計劃到底是特朗普的主張還是美以密謀的結果未可知。

特朗普政府提出加沙停戰，有關以軍撤出加沙地帶三個階段的地圖。（白宮）

特朗普急需政績，內塔尼亞胡願意配合，特朗普的做法相當於替以色列走上前台幹活，內塔尼亞胡何樂而不為呢。如果特朗普的計劃成功以色列受益。如果特朗普的計劃失敗了，將為以色列的進一步軍事行動找到更堅實的理由，無論如何內塔尼亞胡都穩賺不賠。

美國近年來要從中東戰略抽離，這是美國能否在全新的國際形勢下將戰略資源轉向印太，進而佔據未來世界經濟中心的關鍵。但是美國難以擺脱以色列的糾纏，兩者的利益捆綁是美國無法順利實現戰略轉型的障礙。

如果地區局勢未來按照特朗普的20條計劃推進，那麼只會製造更大的混亂。美國對以色列的縱容和包庇不僅是特朗普加沙20點計劃難以成功的根本原因，也是美國將繼續沉迷於中東戰場的根本原因。加沙戰火、巴以問題終將是斷送美國前程的帝國墳場。