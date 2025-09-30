投資買什麼好？《富爸爸》作者推薦入手一類資產　預測1年賺5倍

暢銷書《富爸爸窮爸爸》（Rich Dad Poor Dad）作家羅伯特・清崎（Robert Kiyosaki）周一（9月29日）表示，如果自己手上有100美元，會買進更多銀幣。



羅伯特・清崎在X上發文稱，白銀已被操縱多年，即將在2025年9月開始爆炸性的成長，預料目前價值100美元的白銀，明年就會變成500美元。

他表示：「請不要錯過白銀價格暴漲的機會。保重。」

白銀在2025年的表現確實驚人。今年初每盎司報28.92美元，9月底已突破46美元，漲幅超過55%，表現甚至優於黃金。

清崎本人的投資組合今年報酬亮眼，若依照他主張的黃金、白銀與比特幣配置，2025年至今已累積近37%的回報，其中白銀是最亮眼的資產。

暢銷書《富爸爸窮爸爸》（Rich Dad Poor Dad）作家羅伯特・清崎（Robert Kiyosaki）。（X@theRealKiyosaki）

而這位暢銷書作者的最新言論，再次體現他一貫的投資哲學：避開法定貨幣，轉向實物資產。清崎多年來持續警告美元的購買力正在崩解，美國經濟則面臨債務、通脹與政策失誤帶來的歷史性危機。他認為，投資者必須提早準備迎接「金融重置」，最佳方式就是持有黃金、白銀與比特幣。