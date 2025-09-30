特朗普向藥品徵100%關稅引瑞士擔憂　專家：帶來明顯經濟衰退風險

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月25日宣布，美國將從10月1日起對進口品牌或專利藥品徵收100%的關稅，除非相關藥企正在美國建造生產設施。法媒引述專家警告，如果瑞士對美出口的醫藥行業受到關稅影響，並長時間持續，瑞士經濟將面臨明顯的衰退風險。



瑞士蘇黎世聯邦理工學院經濟學家格斯巴赫（Hans Gersbach）指出，在特朗普關稅下，瑞士製藥行業受到的影響仍「不明朗」，指藥品關稅的範圍「特別模糊」，所以未能下最終結論，強調需要等待受影響公司和產品的具體細節公布後才有定論。

製藥業是瑞士經濟增長的主要推動產業，僅這一個產業就佔據GDP的7%至8%，包括羅氏（Roche）和諾華（Novartis）在內的知名大藥廠均來自瑞士。

圖為2025年9月26日，特朗普離開白宮前，先向傳媒發表講話。（Reuters）

投資服務公司eToro的全球市場分析師Lale Akoner則預測，瑞士情況較樂觀，因關稅僅適用於那些未在美國設廠或無意在美建廠的企業，而包括瑞士的諾華和羅氏等製藥巨頭「都已在美國建廠，這可能使他們免受新關稅的影響。」