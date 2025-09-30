特朗普重提對海外電影徵100%關稅　預告對家具徵高額關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月29日在社交平台發文表示，他將對「所有在美國境外製作的電影」開徵100%關稅，但他並未說明可能於何時、以何種方式實施。美國有線電視新聞網（CNN）報道，若特朗普落實向電影加徵關稅，將是他首次對服務而非實體產品加徵關稅。



2025年9月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮發表講話。（Reuters）

早在今年5月，特朗普已揚言向外國製作的電影徵收100%關稅，批評其他國家提供稅務誘因，吸引電影製作人前往海外。他29日在帖文中特別點名加州，稱當地因電影業於海外拍攝，所受到的打擊特別沉重。

另外，他緊接著發文宣布，將向進口家具徵收「高額關稅」，但未透露具體細節。他表示，此舉為使在家具業務上輸給中國和其他國家的北卡羅來納州「再次偉大」，揚言將對任何非美國生產進口家具徵收高額關稅。特朗普表示，之後將會公布細節。