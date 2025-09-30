馬戲團空中飛人墜亡　百名觀眾驚慌四散　疑未繫用安全繩

德國東部小城包岑（Bautzen）9月27日發生一宗表演意外，一名馬戲團雜技演員進行單人表演節目時，突從5米高的半空中墜落身亡，現場約百名觀眾目睹慘案尖叫四散，當日演出暫停。警方到場調查後證實她在表演中未配戴安全繩等安全設施。



德國《圖片報》報道，事發當日傍晚5時45分，當時西班牙籍雜技演員Marina B正在半空中使用從馬戲團穹頂上安裝的鞦韆進行表演，未料她突然摔下，不少家庭到場觀看目睹事件，有家長用手遮住孩子眼睛。

警察和緊急救援人員趕到現場時，Marina已當場死亡，終年27歲。 警方證實，Marina在表演時沒有使用安全繩，但強調法律並沒有要求一定要繫安全繩，「她沒必要這麼做，她可以自己決定是否要使用。事故發生時，舞台上沒有其他人。」

2025年9月28日，德國包岑，圖為警方在事發後來到現場調查。（Getty）

德國馬戲團協會主席Ralf Huppertz推測，Marina可能當時有健康問題，指她訓練有素「卻從五米高的地方墜落卻未能倖免，這很不尋常」，還懷疑她有可能在表演時在高空鞦韆上盪到頭暈。