美國76歲翁與美女AI聊天機械人網戀　被引誘赴約生悲劇

據路透社報道，美國一名76歲來自新澤西的老翁今年3月突然前往紐約「見網友」，途中意外摔倒傷重不治。

這名患有認知障礙的男子的家人其後發現，他生前迷戀上一個擁有年輕女性形象的Facebook （Meta）Messenger聊天機器人，這個名為比莉姐姐（Big Sis Billie）的AI Chatbot按照知名模特兒珍娜（Kendall Jenner）打造，懂得與用戶「打情罵俏」。事件曝光後引起外界譁然。



據報道，今年三月的一個早晨，通布（Thongbue Wongbandue）突然收拾行李，準備去紐約拜訪一位朋友。他的妻子Linda突然警覺起來。

Linda憶述當時質問丈夫：「你在城裏已經不認識任何人了。」

因意外身亡的美國公民通布：

據通布的家人表示，76歲的他身體狀況每況愈下。他十年前曾經中風，早前更在新澤西州的街道上迷路。

報道指，通布被引誘去跟他在網絡上認識的一名年輕美女約會，但這名美女其實是社交平台Meta Platforms的生成式AI聊天機械人「比莉姐姐」。Meta並取得Kendall Jenner的肖像授權，創作這個聊天機械人。

從通布與比莉姐姐的聊天紀錄顯示，這名AI虛擬女子竟一再向通布保證她是真人，更邀請通布來她的公寓拜訪，甚至奉上自己的住址。

比莉姐姐還充滿熱情地表示：「你到達時我可以期待獲得一個吻嗎？」並附上愛心表情符號。

據報道，通布在黑夜中拖着篋趕火車去見比莉姐姐，卻在新澤西州一個停車場附近跌倒，頭部和頸部受傷。他在家人陪伴撐了三天，於3月28日宣告死亡。

報道指，Meta拒絕就通布的死因發表評論，也拒絕回答為何允許聊天機械人會告訴用戶它們是真人或發起挑逗的對話。不過，該公司強調，比莉姐姐「不是Kendall Jenner，也沒聲稱自己是Kendall Jenner。」