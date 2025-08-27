全球十大「自拍最危險國家」排名出爐！英美澳上榜　死亡原因曝光

自拍是社群媒體時代的熱門活動，不少人旅遊時也愛與地標自拍，但你有想過自拍竟然會要命嗎？

一項研究顯示，印度是全球自拍最危險的國家，而美國竟位居第二。

《紐約郵報》報導，巴柏律師事務所（The Barber Law Firm）近日公布了一項研究，該研究採用Google新聞的報導，鎖定2014年3月至2025年5月期間全球發生的自拍相關事件，包括因自拍導致受傷或死亡的案例。

全球十大「自拍最危險國家」排名出爐（01製圖）

印度為全球自拍最危險國家　271事件有214人亡

結果顯示，印度是全球自拍最危險的國家，共發生271宗自拍傷亡事件，佔全球自拍相關事件的42.1%。當中有214人死亡，57人受傷。研究人員指出，人口稠密、容易進入的危險環境（如懸崖和火車軌道），及社群媒體文化是造成此現象的因素。

美國位居第二，共發生45宗傷亡事故，包括37人死亡及8人受傷。隨後則為俄羅斯及巴基斯坦，分別發生19及16宗傷亡事故。

研究表明，全球自拍致死的最常見原因是摔死，佔所有事故的46%。無論是從屋頂、懸崖還是高層建築墜落，與高空相關的事故仍然是最常見的。巴柏律師事務所指出：

人們為了在社群媒體上獲得認同，竟然以生命為代價。根本不值得為拍出完美照片冒這個風險。

十大最危險的自拍國家（國家/傷亡事故數量）

1. 印度（271）
2. 美國（45）
3. 俄羅斯（19）
4. 巴基斯坦（16）
5. 澳洲（15）
6. 印尼（14）
7. 肯亞（13）
8. 英國（13）
9. 西班牙（13）
10. 巴西（13）

