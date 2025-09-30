特朗普宣布與輝瑞達協議　將推出TrumpRx網站以降低藥品售價

美國總統特朗普（Donald Trump）9月30日宣布與輝瑞（Pfizer）達成協議，該公司將自願通過醫療補助計劃（Medicaid）以更低價格出售藥物，並擴大在美生產規模。白宮還將推出「TrumpRx」藥品網購平台，輝瑞與其他製藥商的藥品將在該平台上出售，以讓美國消費者享受政府協商下的折扣價。



特朗普周二在白宮表示：「美國不再補貼其他國家的醫療保健了。」並且指出，華府正在與其他製藥商合作：「通過採取這一大膽舉措，我們將結束以美國家庭為代價的全球價格欺詐時代。」

據路透社，白宮官員透露，特朗普政府希望「TrumpRx」能於2026年初上線。白宮現場展示的海報顯示，輝瑞將在「TrumpRx」網站上以40%至85%的折扣出售類風濕關節炎藥物「Xeljanz」、偏頭痛治療藥物「Zavzpret」、皮膚炎藥物「Eucrisa」和停經後骨質疏鬆症藥物「Duavee」。

《華爾街日報》報道，美國藥廠輝瑞（Pfizer）還將宣佈在國內投資700億美元（約5447億港元）用於藥品生產。

特朗普上週宣布，若製藥商不在美國建廠，其藥品將面臨100%的關稅。這筆新投資，加上輝瑞CEO布拉（Albert Bourla）在公司8月財報電話會議上提到的其他正在進行的投資可能意味著該公司將免於這些關稅。

2025年9月30日，美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室，美國總統特朗普宣布與輝瑞（Pfizer）達成協議，以更低價格在美國出售藥品。輝瑞CEO布拉（Albert Bourla，左二）和美國衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr.，左一）站在一張處方藥折扣資訊牌旁。（Reuters）

路透社報道，目前，美國患者支付的處方藥費用是全球最貴的，通常比其他發達國家高出近三倍。而特朗普政府一直敦促製藥商根據「最惠國待遇」政策，並於今年7月致函包括輝瑞在內的17家製藥商，要求其降低藥價至高收入國家最低藥品價格。

特朗普周二亦承認，他的行動可能會導致其他國家的藥價上漲、美國的藥價下降。並稱這是「公平的」。