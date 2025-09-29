美國擴大實體制裁清單範圍　中國商務部：堅決反對將舉措維護權益

美國商務部工業安全局（BIS）9月29日發布出口新規，對那些被列入美國制裁實體清單下的企業，旗下持股超過50%的子公司追加同等出口管制的制裁。中國商務部對此表示反對，敦促美方糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。商務部還表示將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。



商務部公告指出，相關規則是美方泛化國家安全、濫用出口管制的又一典型例證。美方此舉性質極其惡劣，嚴重損害受波及企業的正當合法權益，嚴重衝擊國際經貿秩序，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈的安全穩定，中方對此堅決反對。

路透社報道分析，新規大幅增加了需要獲得許可才能接受美國商品和服務的公司的數量，並且有可能將擾亂供應鏈，會使公司更難判斷對某客戶或供應商的出口是否受限，而根據規則，相關交易在60天內可能獲准進行。