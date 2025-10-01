特朗普重申終結多場戰爭：未獲諾貝爾獎將是「侮辱美國」

美國總統特朗普（Donald Trump）9月30日再次重申，自今年1月重返白宮以來，他已解決7場戰爭，假如他未能因此獲得諾貝爾和平獎，那將會是「對美國的侮辱」。



特朗普周二在弗吉尼亞州一個高級軍官會議上表示：「你會獲得諾貝爾獎嗎？絕對不會。他們會把獎項頒給一個什麼事都沒做的人。我告訴你們，這對我們國家來說將是極大侮辱。我不想拿，我是希望國家能拿到這個獎。我們的國家理應獲獎，因為前所未有過這樣的成就。」

特朗普又指，如果他和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）日前在白宮共同公布的加沙計畫順利實現，「那我們將達成8個月解決8場戰爭。這是很了不起的」。

諾貝爾和平獎將於10月10日揭曉，特朗普一直渴望獲得此項日揭曉的殊榮。他在周一公布加沙地區和平計畫後，翌日再度為自己爭取獲獎。身為共和黨人的特朗普還一直對民主黨籍前總統奧巴馬（Barack Obama）2009年獲得和平獎一事耿耿於懷。

對此，挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）強調，不會受到特朗普本人積極造勢的影響。研究諾貝爾和平獎相關歷史的學者Oeivind Stenersen亦指：「這是完全無法想像的。」