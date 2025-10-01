特朗普：國家正面臨內部戰爭　美國城市應成為「軍事訓練場」

美國總統特朗普 （Donald Trump）9月30日在一次高級軍官會議上發表了逾1小時講話，他稱美國正面臨一場由犯罪和移民問題引發的「內部戰爭」。他又指，美國城市應該作為「軍事訓練場」。特朗普還在講話中提到，中國及俄羅斯的潛艇技術將會追上美國，敦促軍方要急起直追。



綜合外媒報道，特朗普在周二的講話中警告說，軍方將參與他對一些民主黨控制的城市的鎮壓行動。他說：「我們將逐一糾正這些問題，這也是一場戰爭——一場來自內部的戰爭。 」他補充說，他已經簽署命令，組建一支軍事快速反應部隊來平息民眾騷亂，「我們必須在它失控之前處理掉它」。

數百名派駐全球的美國高級軍官周二被國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）召集到弗吉尼亞州匡蒂科（Quantico），特朗普在這場不尋常的集會上將「民事騷亂」描述為「內部敵人」。他告訴將領們：「你們介入才不會讓局勢失控。」

特朗普講話期間，台下的軍人們未有作出太多反應，保持冷靜地聽着發言。（Reuters）

特朗普此前以打擊犯罪與支援移民執法為由，向華盛頓特區、洛杉磯和俄勒岡州波特蘭市派遣國民警衛隊。