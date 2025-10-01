韓國仁川等15機場1.5萬員工展開罷工 或影響中秋節出遊
據韓媒報道，包括仁川國際機場（Incheon International Airport）等15個韓國機場的工會工人10月1日起（周三）發起無限期罷工，引發外界憂慮中秋假期前航空旅行班次或可能受到影響。
據韓國時報（Korea Times）報道，這次大罷工於1日（周三）早上6時在全國各地機場展開，代表約1.5萬名機場工人的工會參與其中，其中包括負責維修跑道、消防和保養電力的工作人員。
報道指，工會工人要求改善工作條件，例如更寬鬆的工作時間安排，並誓言將持續罷工，直到他們的訴求得到滿足。韓國將於3日（周五）迎來為期一周的秋夕（韓國中秋節）假期。
公會將於1日（周三）較後時間在首爾西部的金浦國際機場（Gimpo International Airport ）和首爾西部的仁川國際機場舉行集會遊行。
工會工人9月亦曾舉行為期一天的罷工，闡述了他們的訴求。
