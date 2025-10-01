扎波羅熱核電站脫離電網7天　澤連斯基警告「情況從未如此危急」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky ）周二（30日）表示，由於俄方轟炸，扎波羅熱（Zaporizhzhia ）核電站無法恢復電力來繼續冷卻反應堆、防止堆芯熔毀，指核電站的情況「從未如此緊急」。英國《衛報》報道，此次是俄羅斯控制扎波羅熱以來持續時間最長的一次停電。



澤連斯基通過視像聲明表示，自7天前核電站外部電力中斷後，一台應急柴油發電機又停止運轉。他表示：「扎波羅熱核電站以前從未出現過如此緊急的情況。情況危急。俄羅斯的炮擊切斷了該工廠與電網的聯繫。」

澤連斯基又稱：「這對每個人都是一種威脅。世界上沒有一個恐怖分子敢像俄羅斯現在這樣處置核電站。世界理應就此發聲。」

2025年9月24日，美國紐約，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在聯合國總部出席第80屆聯合國大會 (United Nations General Assembly，UNGA) 並發表演說。（Reuters）

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）於周一（29日）譴責切斷外部電力的行為，呼籲雙方維護核安全，但沒有批評任何一方。該機構稱正在與雙方合作恢復外部電力線。

扎波羅熱核電站位於烏克蘭南部，是歐洲最大的核電站，俄烏開戰後其所在地區被俄軍佔領。核電站目前沒有發電，但需要電力供應來讓反應堆中的燃料保持冷卻並且不會發生熔毀。戰爭開始後，核電站曾9次斷電，雙方互相指責對方引發核威脅。