默茨：支持歐盟動用俄凍結資產　向烏克蘭提供1400億歐元賠償貸款

英國媒體9月25日報道，德國總理默茨（Friedrich Merz）主張歐盟利用高達1,400億歐元（約1.27萬億港元）的俄羅斯凍結資產，以資助烏克蘭繼續俄烏戰事。這是德國政府首次公開表示支持這項舉措。



默茨在撰文投書英國媒體的一篇社論中闡述了歐盟向烏克蘭提供無息貸款的提議，旨在在不侵犯俄羅斯產權的情況下向烏克蘭提供長期支持。

默茨建議，將這些資產繼續凍結，直到俄羅斯支付戰爭賠款。這個提議回應了德國及歐盟多國長久以來對沒收俄羅斯資產持有的法律和財務顧慮。

2025年5月28日，德國柏林，總理默茨（Friedrich Merz，右）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）在總理府會面後出席新聞發布會。（Reuters）

根據該計劃，這筆貸款最初將由成員國提供擔保，之後將從2028年起，由歐盟的長期預算提供支持。

默茨在社論中表示：「我們需要新的動力來改變俄羅斯的盤算，現在是時候運用有效的槓桿，破壞俄羅斯總統拖延時間的計謀，將他拉回談判桌。」

據路透社報道，這篇社論是默茨首次公開支持歐盟計劃，將比利時一見銀行持有的約2100億歐元（約1.9萬億港元）資金轉交給烏克蘭，但不會將其沒收。沒收俄羅斯資產在過往對許多歐盟成員國和歐洲央行而言都是一條紅線。

報道指，鑑於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在烏克蘭問題上的態度曖昧，上述貸款計劃對於支持烏克蘭至關重要，它很可能成為下週在哥本哈根舉行的歐盟非正式峰會的焦點。

2025年9月25日，德國埃特斯堡（Ettersburg），德國總理默茨（Friedrich Merz）會見德國東部各州州長後出席新聞發布會。（Reuters）

默茨指：「我建議，在10月底的歐洲理事會上，我們授權以合法安全的方式制定這項協議，款項應分期支付，武器採購的決定應由基輔和歐盟成員國共同做出。」

默茨在社論中強調：「向烏克蘭提供「賠償貸款」與向俄羅斯實施制裁不同，將在歐盟內以多數票通過，個別國家如匈牙利無法阻止。」