拉夫羅夫：俄羅斯無意攻擊歐盟或北約成員國　將果斷回應任何襲擊

英國媒體9月27日（周六）報道，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）出席聯合國大會時表示，俄羅斯無意攻擊歐盟或北約成員國，但警告稱，將對任何針對莫斯科的「侵略」做出「果斷回應」。



據英國廣播公司（BBC）報道，拉夫羅夫27日在聯合國大會上發表講話，表示西方國家對俄羅斯的威脅正變得「日漸普遍」。

此外，拉夫羅夫還猛烈抨擊以色列，稱儘管俄羅斯譴責哈馬斯（Hamas）於2023年10月7日發動的襲擊，但對加沙巴勒斯坦人的「殘酷屠殺」以及吞併約旦河西岸的計劃「毫無道理」。

2025年9月27日，美國紐約，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）出席第80屆聯合國大會後召開記者會。（Reuters）

拉夫羅夫譴責以色列向中東其他國家發動的侵略行為，導致中東地區的局勢持續升溫。

在伊朗問題上，拉夫羅夫指責西方國家破壞俄羅斯的外交努力。此前，由俄羅斯和中國提出，延遲向伊朗恢復制裁的決議草案在安理會被否決，俄羅斯外長稱此舉「非法」。

當談到歐洲的緊張局勢時，拉夫羅夫表示：「針對俄羅斯的武力威脅，以及俄羅斯被指控計劃襲擊歐盟或北約成員國的情況正變得越來越普遍。」

拉夫羅夫強調：「俄羅斯從未有過、現在也沒有襲擊歐盟或北約成員國的意圖，但任何針對我國的襲擊都將遭到堅決回擊。」

在丹麥聲稱無人機飛越其機場後，莫斯科否認對此負責。丹麥方面表示，這些事件似乎是「專業人員」所為，但沒有證據顯示俄羅斯參與其中。

2025年9月27日，美國紐約，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）出席第80屆聯合國大會並發表演說。（Reuters）

此外，愛沙尼亞早前指責俄羅斯戰機侵犯其領空，而北約最近亦在波蘭上空執行了防空任務，這是盟軍對俄羅斯無人機入侵波蘭領空的回應之一。

拉夫羅夫亦不忘批評西方多國，質疑英國和法國等一些國家近期承認巴勒斯坦國的時機，稱他們等待這麼久才有此舉措，似乎是因為他們希望當地「不再有人、亦沒有任何東西值得承認」。