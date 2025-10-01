驚見醫生寫字太潦草　印度法官看不懂　要求醫學院課程加入書寫課

印度一名法官在審理一宗性侵與詐騙案時，意外看到醫生寫的醫學報告字跡潦草，此讓法官大感震驚，稱「沒有一個字看得懂」，要求政府醫學院課程納入書寫課，設定2年內把醫生處方數碼化的時間表，又要求在此之前，所有醫生都必須用大寫字母清晰地書寫處方。



據英國廣播公司（BBC）10月1日報道，法官Jasgurpreet Singh Puri指政府醫生寫的報告令人驚訝，「這震驚本法院，因為連一個字或一個字母都無法辨認」。

醫生報告的字體太潦草，令法官稱大感震驚（X@pinkvilla）

法官又指「在科技和電腦到處都用到的時代，政府醫生仍在手寫處方，這令人震驚，除了一些藥劑師之外，其他人都無法閱讀。」

他要求政府醫學院課程納入書寫課，設定2年內把醫生處方數碼化的時間表，又要求在此之前，所有醫生都必須用大寫字母清晰地書寫處方。

英國廣播公司（BBC）報道，過去曾有因看錯醫生字跡而用錯藥的例子，例如在2019年，蘇格蘭有一名患乾眼症的婦女，卻錯誤獲發治療勃起功能障礙的藥膏，因而受傷。

報道又引用美國醫學研究所（IoM）1999年報告指，醫療失誤每年在美國造成至少4.4萬宗可預防的死亡案例，其中7,000宗可歸咎於「潦草的筆跡」。