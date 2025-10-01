恐影響力被中國取代　美國兩黨促續簽《非洲增長與機遇法案》

美國實施了25年的《非洲增長與機遇法案》（AGOA）已於今年9月底到期，使非洲數十萬個工作崗位面臨風險。據路透社10月1日報道，美國民主、共和兩黨正敦促白宮續簽這項對非貿易法案，他們擔心，如果再不採取措施，美國在非洲的影響力將被中國取代。



美國克林頓（Bill Clinton）政府在2000年通過了《非洲增長與機遇法案》，旨在深化美國與撒哈拉以南非洲國家的貿易聯繫。法案覆蓋32個非洲國家，允許符合條件的數千種商品免稅進入美國，其中包括機動車輛和零部件、紡織品和服裝、礦物和金屬、農產品以及化學品等產品。

2025年9月19日，肯尼亞卡賈多縣基滕格拉（Kitengela, Kajiado County），一名肯尼亞工人在根據美國《非洲增長與機遇法案》（AGOA）營運的New Wide服裝出口加工區（EPZ）工廠準備出口服裝。（Reuters）

在2023年，即有數據可查的最後一年，非洲根據該法案向美國出口97億美元（約754.7億港元）的商品。路透社稱，非洲數十萬個工作崗位依賴這項法案。

法案到期已引起一些企業和投資者的擔憂，特別是一些為了利用免稅准入而在非洲進行投資的公司表示，即使是暫時的中斷，也會損害他們多年來建立的業務。

總部位於肯尼亞內羅畢的服裝公司United Aryan主要為美國零售巨頭Target和沃爾瑪（Walmart）供貨，該公司董事長潘卡傑·貝迪（Pankaj Bedi）表示，法案到期後，公司生產的紡織品將面臨高達出口價值三分之一的關稅，他將不得不立即進行裁員。

貝迪稱，他的公司不具備承擔虧損的可持續能力，一些「負責任的買家」已經同意暫時承擔損失，但如果《非洲增長與機遇法案》到11月依然沒有續簽，「這種支持將不再可能繼續」。

2025年9月19日，肯尼亞卡賈多縣基滕格拉（Kitengela, Kajiado County），肯尼亞工人在根據美國《非洲增長與機遇法案》（AGOA）營運的New Wide服裝出口加工區（EPZ）工廠準備出口服裝。（Reuters）

國際工會聯盟非洲分部（ITUC-Africa）的首席經濟學家霍德·安尼格巴（Hod Anyigba）估計，從南非的汽車工廠到肯尼亞的園藝生產商，如果美國不再延長《非洲增長與機遇法案》，大約30萬個直接工作崗位和100萬個間接工作崗位將面臨風險。

美國民主、共和兩黨議員正敦促特朗普（Donald Trump）政府延長這項法案，他們稱這是美國外交關係的「支柱」，也是「制衡」中國在非洲影響力的手段。美國眾議院籌款委員會成員、共和黨籍眾議員阿德里安·史密斯說，該法案「表明了美國對非洲年輕、不斷增長的人口的承諾」。

民主黨籍參議員孔茨（Chris Coons）曾在2024年發起一項兩黨法案，主張將《非洲增長與機遇法案》延長16年。他對路透社表示：「如果我們不能重新授權該法案，中國將毫不猶豫地取代我們。」

特朗普重返白宮以來，美國政府一直沒有公開表達過對《非洲增長與機遇法案》的立場。白宮在回答路透社提問時僅表示，特朗普政府支持續簽法案，但沒有作出詳細說明。一名白宮官員9月29日曾透露，特朗普支持將法案延長一年。

2025年7月9日，美國華盛頓，總統特朗普在白宮國宴廳為加蓬（Gabon）、畿內亞比紹（Guinea-Bissau）、利比裏亞（Liberia）、毛裏塔尼亞（Mauritania）和塞內加爾（Senegal）的非洲領導人進行午宴。（Reuters）

不過，在特朗普提高關稅的當下，美國這項法案能否得到延長，對非洲各國產生的影響也截然不同。例如，非洲最大經濟體南非的輸美商品面臨30%的關稅，這意味着，即使有《非洲增長與機遇法案》的豁免，南非的葡萄酒、柑橘等商品出口到美國仍然過於昂貴。

南非全國汽車製造商協會的首席經濟學家保利娜·馬莫戈布（Paulina Mamogob）表示，今年南非汽車行業對美國的出口量已經下降83%，「該行業以前從《非洲增長與機遇法案》獲得的任何好處基本上都已經被抵消。」

但對於關稅稅率較低的國家，例如面臨10%關稅的肯尼亞和15%關稅的馬達加斯加，如果沒有《非洲增長與機遇法案》的支持，輸美商品將變得無利可圖，從而危及大量工作崗位。

聯合國國際貿易中心分析稱，總體而言，《非洲增長與機遇法案》對特朗普關稅的緩解作用有限。如果沒有這項法案，到2029年，32個非洲國家對美國的出口將減少8.7%。即使法案得到延長，出口的降幅也將達到8%。

中非合作論壇峰會2024年9月4日舉行，圖為多位小朋友9月1日在北京機場手持中國國旗與非洲多哥（Togo）國旗，迎接領導人到訪（Pool via REUTERS）

在美國提高貿易壁壘的同時，中國正不斷擴大與非洲的經貿合作。今年6月，中非合作論壇成果落實協調人部長級會議發表的《中非維護全球南方團結合作的長沙宣言》宣佈，中方將落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅舉措。

國際工會聯盟的安尼格巴表示，美國的《非洲增長與機遇法案》是許多關鍵行業的生計來源，但這並不是通往繁榮的唯一途徑，「這只是其中一種方式，可能還有其他更好的交易方式。」

南非工會大會的議會協調員馬修·帕克斯（Matthew Parks）也指出，非洲需要拓展視野，幫助企業抵禦美國法案不確定的衝擊，「南非農業部門一直在努力工作，爭取獲得中國、菲律賓、泰國等市場。」

觀察人士指出，中國擴大對非洲國家的零關稅待遇，是在特朗普貿易關稅政策影響下所採取的策略，意在打造中國作為非洲更可靠貿易伙伴的形象。南非國際關係研究員阿德希爾·卡文斯（Adhere Cavince）認為，由於與美國的貿易和經濟衝突，中國也希望在全球南方擴展更多市場。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

