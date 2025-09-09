中國出口新地圖：非洲市場為何如此火爆？

中國海關總署9月8日公布的數據顯示，2025年前8個月，中國進出口總值達到29.57萬億元，按年增長3.5%。其中，對非洲出口按年增長25.9%，增幅遠超其他地區，顯示非洲市場在中國整體外貿中的重要性正在逐步提升。



另據彭博社8月26日援引數據分析報道稱，截至其發稿時，中國今年對非洲的出口已經超過2020年全年水平，出口額達到1220億美元，預計全年有望突破2000億美元，增速遠超其他主要國家，而對美出口則出現下滑，按年下降13.5%。

為什麼非洲市場增長如此迅速？一方面，非洲人口眾多，對基礎設施和生活用品需求量大。自2013年「一帶一路」倡議提出以來，中國企業在非洲積極投資鐵路、工業園區等基礎設施項目，這推動了工程機械、鋼鐵、汽車等產品的出口。

今年1月，中國國家開發銀行向尼日利亞的卡諾—卡杜納鐵路項目提供了首筆約2.86億美元的貸款，以支持該項目的順利推進。此外，中國國家開發銀行還為埃及的經濟合作區基礎設施建設提供了約3千萬美元的貸款，以支持該地區的經濟發展。

今年前7個月，中國工程機械出口至非洲按年增長63%，乘用車出口量翻番。鋼鐵部件出口增長43%，主要用於橋樑、塔架和腳手架建設；電池出口暴漲41%；變壓器和轉換器出口增長近25%，可將太陽能和風能轉化為可用電力。

中非合作論壇峰會2024年9月4日舉行，圖為多位小朋友9月1日在北京機場手持中國國旗與非洲多哥（Togo）國旗，迎接領導人到訪（Pool via REUTERS）

尼日利亞、南非、埃及、利比里亞和阿爾及利亞是中國商品在非洲的主要買家，佔比約44%。

另一方面，中國出口商品在價格上也具備優勢。香港智谷研究公司（Gavekal Dragonomics）中國研究部副主任克里斯托弗·貝多爾（Christopher Balding）表示：「近年來，中國出口商在拓展包括非洲在內的新興市場方面取得了顯著成績。離岸人民幣匯率走弱，也讓今年中國出口產品在非洲更具競爭力。」

今年前7個月，中國出口到非洲的18類主要商品中有14類價格下降，其中變壓器和轉換器降幅最大，為39%。

並且，隨着中國在非洲貿易佈局的持續擴大，人民幣在非洲各國政府及企業資產負債表中的使用比例有望進一步提升。例如，尼日利亞、南非、埃及和毛里求斯已與中國央行簽署了雙邊貨幣互換協議。與此同時，肯尼亞也表示，正考慮將部分以美元計價的債務轉換為人民幣，以緩解其日益加劇的償債壓力。

英國經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）的非洲經濟學家大衛·奧莫喬莫洛（David Omojomolo）分析稱，中國從其貨幣國際化中獲益良多，因此有充分動力在協商債務互換時提供優惠條件。他預計，若肯尼亞與中國的人民幣互換協商取得成功，其他對華高債務的非洲國家很可能也會紛紛效仿。

亞吉鐵路是連接非洲埃塞俄比亞首都阿迪斯阿貝巴和吉布地首都吉布地市的鐵路，由中國土木工程集團有限公司及中鐵二局集團有限公司共同承建。（鄭子峰攝）

此外，中美貿易政策的變化也推動了中國出口增長。特朗普政府對30多個原本享受《非洲增長與機會法案》免關稅待遇的非洲國家商品徵收新關稅，而中國則取消對所有與其建交非洲國家的進口關稅，並批准從埃塞俄比亞、剛果、岡比亞和馬拉維進口農產品，使得獲准進入中國市場的非洲國家數量增至19個。

儘管非洲目前在中國出口總額中的佔比仍約為6%，大約是美國市場9.2%的一半。但有分析人士指出，受中美貿易戰影響，部分原本直接出口到美國的商品可能通過非洲中轉，這可能促成中非「轉運貿易」的形成。

澳洲諮詢公司新南方經濟學（New South Economics）中非問題專家勞倫·約翰斯頓（Lauren Johnston）對彭博社表示，「非洲是中國企業和品牌走向全球的起點，在這裏積累經驗、開拓市場並建立品牌認知。這對中國推動全球發展領導力至關重要。」