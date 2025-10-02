美國參議院再次先後否決兩黨撥款法案　聯邦政府仍陷入停擺

據美媒報道，參議院民主黨人9月30日（周二）投票否決了眾議院通過的一項旨在為政府提供資金直至11月21日的法案後，聯邦政府已於當地時間10月1日午夜12時（香港時間1日中午12時）陷入停擺。參議院於1日上午再次對民主黨發起的撥款提案進行投票，以53票反對、47票讚成的結果被否決。當天下午，參議院對共和黨的法案發起新一輪投票，但因民主黨堅持醫療保健方面要求，未能通過。



《紐約時報》報道，民主黨人周三再度發起的臨時撥款法案，在參議院被投票否決，所有共和黨參議員均投反對票。

而在下午，參議院共和黨要求把撥款延長到11月21日，但再次以55票反對、45票的結果被否決。這是幾天以來，共和黨的第三次失敗。

2025年10月1日，美國華盛頓特區，聯邦政府停擺的第一天，美國國會大廈遊客中心關閉的警示牌，背景可見美國國會大廈的圓頂。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）在新聞發布會表示，如果民主黨人關心醫療保健，他們就會讚揚特朗普（Donald Trump，又譯川普）總統自上任以來為降低醫療成本所採取的措施，並提到了他周二宣布與輝瑞達成的降低處方藥價格的協議。

美國全國廣播公司（NBC）報道，美國副總統萬斯（JD Vance）也在發布會上表示：「我實際上並不認為政府停擺會持續那麼久。」他也承認，若政府持續停擺數日甚至數週，將不得不進行裁員、節省部分開支，以免其他基本服務中斷。