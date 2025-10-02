美國聯邦政府停擺 特朗普凍結民主黨州約260億美元撥款
撰文：莊勁菲
出版：更新：
美國聯邦政府停擺。白宮行政管理與預算辦公室總監沃特（Russell Vought）10月1日宣布，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府凍結了民主黨領導的州總共260億美元（約2,023億港元）撥款，其中約180億用於紐約市的基礎設施項目，另外約80億用於紐約州和其他15個州的氣候議程。
沃特周二在社交平台X（舊稱Twitter）上表示：「紐約市約180億美元的基礎設施項目已被擱置，以確保資金不會根據違憲的DEI（多元化、公平和包容性）原則流動 。」
美國交通部隨後表示，受影響的紐約市項目為哈德遜隧道（Hudson Tunnel）計劃和第二大道地鐵，其中地鐵項目撥款達到3億美元。該部門已向紐約市政府發出信函，以通知其這兩個項目正在接受行政審查。且在審查完成之前，無法進行報銷
交通部更指責參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）導致政府停擺，稱審查因此需要更多時間：「由於沒有預算，本部門被迫讓負責進行審查的民權工作人員休假。」
沃特繼而表示：「將取消用於支持左翼氣候議程的約80億美元『綠色新騙局』（Green New Scam）資金，包括：紐約州、加州、科羅拉多州、康乃狄克州、特拉華州、夏威夷州、伊利諾州、馬里蘭州、麻省、明尼蘇達州、新罕布什爾州、新澤西州、新墨西哥州、俄勒岡州、佛蒙特州和華盛頓州。」
作為紐約州議員，舒默在X上回擊特朗普政府對紐約市交通項目的「斷糧」決定：「在特朗普的獨裁美國，就連列車都無法準時運營。」
