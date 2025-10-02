阿富汗網絡中斷48小時後終恢復　塔利班政府否認禁網歸咎電纜老化

阿富汗9月30日起發生遍及全國的互聯網中斷事件，不僅手機通訊受影響，還影響機場航班升降。塔利班政府周三首次否認外界傳播的政府實行禁網措施的謠言，並將原因歸咎於光纖電纜老舊，重申當局正緊急更換。



綜合外媒報道，當地網絡服務在周三晚上逐漸恢復，有民眾紛紛上街慶祝，還有人用手機播出電話並貼近耳朵確認服務恢復。總部位於倫敦的互聯網和網絡安全監管機構NetBlocks稱，數據顯示當地網絡連接已「局部恢復」。

聯合國表示，估計超過4300萬人在今次事件中受到網絡中斷影響，敦促塔利班政府「立即全面恢復全國網路和電訊服務」。 塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）指，「所有通訊」已於周三下午恢復。

2025年10月1日，阿富汗喀布爾，圖為民眾走上街頭確認通訊是否恢復。（Reuters）

阿富汗塔利班最高領導人阿洪扎達（Haibatullah Akhundzada）上月曾頒布法令，以道德理由中斷多個省份的光纖服務。半島電視台報道，巴爾赫省發言人上月16日證實阿富汗北部的省份已全面禁網，指是「防止違法犯罪」。