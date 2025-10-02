英國猶太教堂外　疑犯駕車撞人再持刀施襲2死3傷　警開槍擊斃疑犯

英國曼徹斯特（Manchester）一間猶太教堂附近10月2日發生襲擊案，據報有汽車衝向人群，然後疑犯再持刀襲擊民眾，警方趕到後向疑犯開槍。英媒稱，疑犯身上疑有爆炸物。

警方稱2名民眾死亡、3人嚴重受傷，之後警方也證實疑犯在中槍後身亡，即事件內共有3人死亡。



10月2日為猶太教的「贖罪日」（Yom Kippur），是猶太曆法中最神聖的一天，為反思與尋求寬恕的日子。

事發於曼徹斯特Crumpsall地區的猶太教堂Heaton Park synagogue，根據教堂網站，該教堂在當天早上9時設有晨禱儀式（Shacharis）。

根據警方聲明，警方在早上9時31分左右接報，目擊者指有汽車衝向人群，然後有人遭刺傷。聲明稱，警方在9時34分派出軍裝人員到場，然後再接獲舉報指，現場有保安人員遭持刀襲擊。

疑犯中槍身亡

警方趕到後向疑犯開槍，對方中槍，有影片顯示一名男子躺在地上，兩名警員在附近持槍，並叫現場其他民眾離開，指「他有炸彈，離開」（he has a bomb, go away）。

事後警方一度指由於疑犯身上有可疑物品，故此目前未能走近確認疑犯狀況，至後來證實疑犯身亡。

英國廣播公司（BBC）報道，在處理爆炸專家抵達現場後，現場傳出爆炸巨響，報道指是「預先控制的爆炸」。

附近居民：聽到4聲巨響

居住在附近的75歲居民Fran Barrie向《衛報》表示，在早上9時多聽到4聲巨響，指可能是警方槍擊疑犯的槍響聲，又指在15分鐘後，周圍都是軍裝警察、消防車。

施紀賢：加強各地猶太教堂保安

英國首相施紀賢（Keir Starmer）對事件表示震驚，指將召開緊急會議，又稱政府已部署更多警力，加強全國各地猶太教堂的保安。

他指會盡一切所能保護猶太社群。