韓國保守團體10.3下午舉行集會　警方禁止使用反華口號遭法院駁回

韓聯社報道，韓國強硬保守團體「自由大學」向警方申報，將於10月3日下午在首爾舉行集會。警方1日限制該團體使用「反華口號」，團體向法院提出申請要求駁回限制措施。韓國法院2日裁定中止警方的有關限制。



法院指出，警方未在法定時限內作出限制通告，程序存在瑕疵。但同時強調，這一決定並不意味着允許在集會中出現語言或身體上的暴力及威脅。

另外，法院駁回「自由大學」提出中止首爾鐘路區警方下達的「限制戶外集會」措施的申請，稱其不符合受理條件。

韓國首爾「反華」示威

「自由大學」周五下午將在鐘路區興仁之門（東大門）前聚集，之後向光化門方向前行。

根據韓國《集會及示威法》規定，警方需在接到集會申報的48小時內作出禁止或限制通告。若超過時限，僅在集會發生集體暴力、威脅、破壞或縱火等直接危害公共秩序的情況下，才能對剩餘時間的集會作出禁止或限制。

韓國政府此前宣布，於9月29日至明年6月30日間，對3人或以上、通過特定旅行社報名的中國團體遊客試行可停留限期15日的免簽入境政策。有韓國民眾發起示威反對此舉。

2025年10月1日，韓國雞籠市，圖為李在明在紀念國家建軍77周年的儀式上發表講話。（Reuters）

韓國總統李在明周四表示反對「反外國人」的示威，指出相關部門應舉措徹底杜絕針對特定國家的謠言和種族歧視行為。