韓國團體抗議對華旅行團試行免簽　總統：「反外國人」示威應杜絕

韓國政府9月29日至明年6月30日，對3人或以上、通過特定旅行社報名的中國團體遊客試行可停留限期15日的免簽入境政策。有韓國民眾不滿政府舉動，發起示威反對。韓國總統李在明表示反對「反外國人」的示威，強調損害國家形象，「相關部門應舉措徹底杜絕針對特定國家的謠言和種族歧視行為」。



韓聯社報道，李在明10月2日在總統府召開內部首席秘書會議，他指遊韓中國團體遊客對提振韓國經濟有積極作用，強調近期針對特定國家與民族的謠言與歧視言論正在傳播，「甚至還出現種族歧視性的集會」。

2025年9月9日，韓國首爾明洞中國大使館附近，有極右翼團體發起「反華」示威。（X/ @lucky_rrrr）

李在明還舉例民眾應嘗試換位思考，指如果在日本看見「反韓國示威」以及針對韓國人的仇恨示威出現在新聞中「我們會有什麼感受」。

他強調遊客來韓一次將花費數百萬韓圜「我們應該熱情歡迎他們，怎麼能用仇恨與辱罵的行為來鬧事呢」，並指「絕不能容忍這些不文明、低俗、損害國格的行為」。