美國今年料收逾2萬億元關稅 特朗普考慮「派糖」：最高每人1.5萬
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）過去曾多次表示，預計美國今年將獲至少3,000億美元（約2.3萬億港元）的關稅收入。 總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月2日表示，他正考慮從獲取的關稅收入中撥款，未來或向美國民眾發放最高2000美元（約1.5萬港元）的紅利（Dividend）。
特朗普2日接受美媒One America News Network訪問時談及其關稅政策，他表示隨着關稅政策陸續實施，相關收入每年將超過1萬億美元。
他其後表示，其政府將會先用這筆額外收入償還美國高昂的國債，但他認為相較於美國即將獲得的關稅收入，美國的37萬億美元的國債根本是小巫見大巫。
因此，除了償還國債外，特朗普也考慮從關稅收入「還富於民」，理想情況下向每名美國人提供高達1,000至2,000美元的紅利。
美媒《紐約郵報》（New York Post）稱，儘管特朗普政府聲稱關稅收入將持續增加，但9月徵收的關稅收入比8月的低了7,300萬美元，而且其絕大部份關稅正面臨司法挑戰，倘被判違法，將使美國失去大量關稅收入。
