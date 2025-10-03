關稅陰霾影響全球貿易　專家：中立國家反而「絕處逢生」

儘管美國關稅帶來不確定性，但並未完全瓦解全球貿易秩序，一些與中美兩國都保持友好關係的中立國家反而能受益。



亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）首席經濟學家兼經濟部主任程章斌周四（10月2日）在米爾肯研究院亞洲峰會上指出，美國全面加徵關稅後，多數國家都沒有採取反制措施，而是通過談判將關稅率降到約10%至20%。將匯率和價格波動納入考量後，這樣的稅率在程章斌看來，仍屬「可承受範圍」。

他因此說：「（美國關稅推行後）會看到很多貿易和生產線的重組，但不至於徹底瓦解全球貿易法。」

2025年4月3日，越南胡志明市，圖為特朗普「對等關稅」下， 當地商販在一處服裝市場打包紡織服裝。（Getty）

曾任新加坡貿工部經濟司司長的程章斌以越南和摩洛哥為例指出，與中美兩國都交好的國家，因獲得相對有利的關稅條件，並繼續對美國保持貿易順差，而處於有利位置。

摩洛哥與歐盟和美國都簽有自由貿易協定，成為中國企業規避歐美高額關稅的理想中轉站。據媒體報道，中國近年對摩洛哥的投資呈爆炸式增長，尤其是在汽車製造、電動車及電池生產領域。摩洛哥與美國關係良好，美國對當地徵收的對等關稅僅為10%。

不少中國企業早前也將部分生產線轉移到越南，以規避美國高額關稅。越南是首個與美國達成貿易協議的亞洲國家，將美國今年4月威脅徵收的46%關稅降至20%。

越南經濟：圖為2021年1月8日，工人在越南河內一家製衣廠工作。（Reuters）

不過，程章斌指出，這樣的模式存在一定的風險，因為中立國家的供應鏈過度依賴中國，而美國的關稅政策不再只是針對中國，也開始針對與中國產業鏈關係密切的國家。他提議中國加大對中立國家的投資、推動當地經濟發展與技術轉移，協助這些國家實現工業化進程，以爭取這些國家的持續合作。

墨西哥投資公司Capitel聯合創始人兼首席投資總監卡斯蒂略（Ingrid Castillo）在同場對話會上則說：「在新的地緣政治格局下，（各國）確實常被迫要迅速選邊站隊，但與其迅速站隊，我們可以有機會進一步推進自身戰略並加強合作……這不僅能改善我們未來的發展路徑，也能避免被推到某個角落。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

