英國倫敦警方籲取消或押後周六親巴示威　稱以免分散保護社區警力

英國曼徹斯特（Manchester）一間猶太教堂發生致命恐襲案後，英國警方10月3日緊急呼籲，本週末原定在倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）舉行的親巴勒斯坦示威應取消或改期，以免在敏感時刻分散本應用於保護社區的警力。



路透社報道，倫敦都會警察廳10月3日在社交平台X發聲明說：「昨天在曼徹斯特發生的可怕恐怖襲擊，已在英國各地社區，包括倫敦引發重大恐懼與憂慮。」

警方稱，當前首要任務是儘可能將可用警力用於保護社區安全，但同時不得不為周六預計逾千人的集會做出部署準備。

警方指出，集會由自稱聲援巴勒斯坦的組織發起，主辦方預計將有大量人員到場。聲明批評部份組織者「在這種規模上鼓勵大規模違法」，並警告這將把本應投入到社區防護的寶貴資源抽離，增加公共安全風險。

警方的緊急呼籲既基於即時的安保考量，也反映出在重大恐怖事件發生後，如何在保障集會表達自由與維護公共安全之間取得平衡的現實難題。

2025年8月9日，英國倫敦，至少數百名示威者在國會大樓對開廣場集會，反對政府取締遭列為恐怖組織的親巴組織巴勒斯坦行動（Palestine Action）。（Reuters）

警方希望主辦方在權衡時局風險後，考慮推遲或改期示威，以免在危險敏感期導致防護薄弱、加劇社會緊張。

特拉法加廣場作為倫敦重要的公共集會場所，其安保需求和潛在的社會影響使得當前形勢尤為複雜。

