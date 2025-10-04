慕尼黑機場再現無人機　兩跑道關閉6500乘客滯留　今推遲航班升降

英媒引述慕尼黑機場報道，10月3日（周五）晚間，機場上空再次出現無人機再，導致機場兩條跑道在不到24小時內第二次關閉，數十架航班因此被迫轉飛或取消，約6,500名乘客要滯留機場過夜。



路透社引述慕尼黑機場報道，由於機場上空再發現無人機，原定於4日（周六）凌晨5時開始的航班升降將會推遲，並建議乘客前往機場前聯繫航空公司確認航班狀態。

慕尼黑機場網站上的一份聲明寫道：「由於未經確認的無人機事件，德國空中交通管制部門出於預防措施，限制慕尼黑機場的航班營運，暫停航班升降直至另行通知。」

在隨後的更新中，機場表示，23班航班轉飛目的地，12班飛往慕尼黑航班以及48班離境航班取消或延期。

3日晚上，一架飛往倫敦的航班被取消，機長告訴乘客，「由於在升降跑道附近發現無人機」，跑道已被關閉。

慕尼黑機場2日晚上和凌晨關閉了幾個小時，此前未經證實的無人機事件已導致數十架航班中斷。

最近數週，歐洲航空業屢屢因無人機事件陷入混亂，部份國家政府將此歸咎於俄羅斯。克里姆林宮否認與此有關。

2025年10月4日晚上，德國慕尼黑，慕尼黑機場上空再發現無人機，兩條跑道在不到24小時內第二次關閉。圖為一架飛機停泊在慕尼黑機場。（Reuters）

德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）3日（周五）曾表示，將就此提出立法，讓警方更容易要求軍方擊落無人機。