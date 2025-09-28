德國遭無人機入侵領空事件增多　政府考慮授權軍方擊落

德國近日發生多宗無人機入侵領空事件，德國政府正考慮授權批准軍方擊落無人機。



近日，丹麥和挪威的機場均發現無人機，導致其中一些機場暫時關閉。9月26日（周五）晚上，位於丹麥西部的最大軍事基地卡魯普軍事基地（Karup air base）也發現無人機。

2025年9月22日，丹麥哥本哈根機場附近出現無人機，警方在現場一帶戒備（Ritzau Scanpix/Steven Knap via REUTERS）

大力支持烏克蘭對抗莫斯科的德國，近期報告可疑無人機入侵的事件亦有所增加。

雖然沒有確鑿的證據，但俄羅斯已經成為眾矢之的。

柏林本周已經宣布計劃加強它的無人機防禦系統，以應對日益增長的俄羅斯威脅。法新社引述德國報紙《圖片》（Bild）的報道說，在計劃採取的措施中，政府正考慮允許武裝部隊在特定情況下擊落無人機。

報道說，若無人機對人命或關鍵基礎設施構成嚴重威脅，且其他措施不足以應對時，應該讓軍方干預。目前屬於警察部隊的決策權屆時將轉移至國防部。

2025年9月26日，德國漢堡，德國聯邦國防軍在「紅色風暴」國防演習中展示HP 47無人機干擾器。這項演習由德國聯邦國防軍領導，旨在訓練和指導民事和軍事協調。（Reuters）

德國內政部並未就法新社的提問證實應對計劃。但內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）在接受《萊茵郵報》採訪時說，他希望修訂航空安全法，以便軍方能夠協助警方，「尤其是在無人機防禦方面」。

他說：「我們不僅正經歷着軍事安全的轉變，民防和整個民事保護領域也正面對着轉變。」

德國多州政府啟動調查

另據新華社報道，德國各州已啟動無人機目擊事件調查。德國北部石勒蘇益格-荷爾斯泰因州（Schleswig-Holstein state）27日（周五）晚間發現一些來歷不明的無人機，內政部長說，州政府已展開調查，懷疑無人機與間諜活動或破壞活動有關。

石勒蘇益格-荷爾斯泰因州與丹麥接壤，州內政部長蘇特林-瓦克（Sabine Suetterlin-Waack）告訴當地廣播公司NDR，州上空發現無人機。政府正就此事與聯邦政府和德國武裝部隊「密切且持續地」協調，但她拒絕透露無人機數量及飛行路徑的詳細訊息。

德國及瑞典空軍人員稱，他們2025年9月21日派出戰機升空攔截及追蹤一架進入波羅的海中立空域的俄羅斯伊爾-20型（IL-20m）偵察機。（X@flygvapnet）

她說，當地警方已顯著加強反無人機措施，並正在與德國北部其他各州密切合作。

石勒蘇益格-荷爾斯泰因州發現無人機之前，鄰國丹麥本周亦報告出現無人機事件，導致許多機場的空中交通中斷。丹麥稱無人機入侵為混合攻擊，首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）本週說，這是「迄今為止對丹麥關鍵基礎設施最嚴重的襲擊」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

