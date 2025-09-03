Tesla德國今年頭8個月銷量暴跌56%　上半年全球交付量挫13%

美國電動車品牌特斯拉（Tesla）今年在歐洲幾乎所有主要電動車市場的銷售持續下滑，導致它在電動車需求強勁的國家失去大量市場份額。



彭博社引述德國聯邦機動車交通管理局9月3日（周三）發布的數據報道，特斯拉8月註冊量下降39％，今年前八個月暴跌56％。這間由馬斯克（Elon Musk）領導的電動車製造商在法國、比利時、丹麥和瑞典的8月銷量也大幅下滑。

挪威是例外，8月特斯拉註冊量增長21％，今年以來增長26％。

特斯拉上半年全球汽車交付量下降13％，這代表公司正邁向連續第二年交付量下滑。儘管預計本季度美國消費者在聯邦稅收抵免到期前加速購車將利好特斯拉，但這一利好可能會被歐洲和中國市場的疲弱表現抵消。

此外，按照中國乘聯分會2日（周二）發布的初步數據，8月特斯拉中國批發銷量8萬3192輛。這個數據未細分出口和國內銷售。與上年同期相比，銷量下降4％，今年迄今八個月中有七個月的銷量下滑。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

長期的疲弱表現突顯特斯拉面臨的多重挑戰。中國是特斯拉最大的海外市場，但持續的價格戰，以及比亞迪和小米等中國本土競爭對手推出的高性價比、科技感十足的車型，都對特斯拉的銷售造成衝擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

